Johanna Villalobos se jaló una “torta” con su nuevo galán

Johanna Villalobos, mostró a su novio sin querer. (Instagram)

Johanna Villalobos dio de qué hablar en redes sociales, tras mostrarse con un galán.

Y es que la guapa presentadora, por medio de su cuenta de Instagram, compartió una foto con un joven, la cual pensó que solo la había puesto para que su círculo de amigos la viera, pero el “tortón” fue que la puso pública.

“Subí una foto en mis historias de Instagram que no era mi intención hacerlo, pero bueno pasó. Así es el destino”, dijo en el video que compartió un perfil en TikTok llamado Anbadillafitness.

La macha explicó que ella tiene un grupo de amigos de solo 10 personas en el que comparte todo su amor con su novio, pero esta vez se equivocó.

Johanna Villalobos mostró por primera vez a su media naranja. Captura (tikt/Johanna Villalobos)

“No era mi intención enseñar mi relación o enseñar a mi novio, pero pasó. Cuando me di cuenta, ya había pasado una hora y media, y tenía un montón de mensajes”, agregó.

Villalobos comentó que pensó que ella había hecho algo, pero eran felicitaciones por su romance.

LEA MÁS: A Johanna Villalobos le llueven críticas por publicación que ofendió a muchos hombres ticos

“Muchas gracias a todos los que mandaron mensajes sobre mi relación, en serio. Yo creo que no hay nada malo con postear la relación y así, si a ustedes les gusta, pero creo que hoy en día se ha normalizado demasiado el hecho de que hay que hacerlo público para que la gente sepa que nuestra relación está bien y saben eso es lo que no me gusta”, dijo.

Johanna Villalobos moctró por primera vez a su galán.

De momento, no se sabe cuánto tienen de andar jalando, lo que sí sabemos es que está muy feliz con su colochudo.