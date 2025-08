Johnny López hace la romería desde Pérez Zeledón por un milagro que recibió su familia

Johnny López, periodista de Más que noticias, está haciendo la romería con el grupo de Pérez Zeledón. (redes/Facebook)

El periodista Johnny López, del programa Más que noticias de Teletica, decidió hacer la romería de una manera que muy pocos se atreven: caminando desde Pérez Zeledón hasta la basílica de los Ángeles, en Cartago.

Dicha travesía, de más de 130 kilómetros, la realiza junto a más de 700 romeros generaleños que salieron este martes. Ellos esperan llegar este viernes 1 de agosto a los pies de la Negrita.

Este miércoles por la noche conversamos con el periodista mientras descansaba en La Trinidad de Dota y se preparaba para salir en la madrugada rumbo a El Guarco de Cartago, donde estaba el otro albergue.

López da cada paso de fe por agradecimiento a un milagro que vivió su familia.

- ¿Qué le dio por hacer este año la romería desde tan largo?

En Más que noticias había muy buena relación con la comisión de romeros de acá, porque en años anteriores había ido a cubrir la caminata, entonces ya había un contacto y una invitación para hacerlo.

Lo segundo para hacer una cobertura diferente, todos los años he estado en Ochomogo o en Cartago, y el programa ha venido con una dinámica de hacer cositas diferentes para ocasiones especiales.

El otro es el tema de la fe, de lo que a uno lo mueve también como católico a querer experimentar esto con una distancia fuera de lo que había estado acostumbrado.

- ¿Qué tal ha sido la experiencia hasta ahora?

El primer día caminamos 42 kilómetros y hoy (miércoles) 35. Ha sido una experiencia muy bonita y retadora porque es poner a prueba la parte física y mental. En medio de eso pensar que hay que ir grabando, haciendo entrevistas, pero más allá de esa parte laboral, he encontrado espacios para los que creemos y somos católicos, el tema de experimentar el amor de Dios, que creo que se manifiesta en la gente que lo acompaña a uno, que le ofrece un café, que le dicen que siga adelante. Creo que es una experiencia que solo cuando uno la vive logra entender por qué tanta gente la hace.

- ¿Con cuántos romeros viene caminando?

Desde Pérez son 730 este año, es un grupo grande. Este grupo es muy representativo, cuando llega a la basílica el 1 de agosto, todos portan una camiseta alusiva al cantón y al tema de la Virgen, se hace notar y se siente. Esto no es un tema de figurar ni nada de eso, es ver que la gente lo hace movido por la fe.

El grupo de romeros con los que camina Johnny López espera llegar a la Básilica de los Ángeles en Cartago este viernes. (redes/Facebook)

- ¿Qué ha sido lo más duro?

El cruzar el cerro. Hoy caminamos en las primeras horas de la mañana con una temperatura muy baja, he visto cosas que impactan. En el puro cerro había un muchacho con hipotermia, acostado y varias personas atendiéndolo, abrigándolo, mientras llegaba la Cruz Roja. Ayer (martes) se habló también de alguien que había tenido un pre-infarto y esas cosas me impactan.

Uno siente que lo mueve a una fuerza superior. Es una cuestión muy bonita, difícil de explicar" — Johnny López, Más que noticias

- ¿Físicamente cómo se ha sentido?

Milagrosamente y, gracias a Dios, no tengo ampollas. Me atrevería a decir que más de la mitad de los que vienen ya han sido atendidos por ese tema. A mí me aconsejaron embarrarme los pies con vaselina, algo que hago cada dos horas.

Por ejemplo, en el descenso a mí me golpea mucho la rodilla (derecha) y tiende a inflamarse, pero hay una señora que es fisioterapeuta y me agarró la rodilla y ya la puedo mover.

Todos vienen con una intención, con esa fe, y la complicación física, porque es un esfuerzo demandante, y en medio de eso también sentir uno que Dios está ahí" — Johnny López, periodista

- ¿Cómo hacen para dormir, bañarse o alimentarse?

Digamos, uno sabe que son muy organizados, pero ya verlos trabajar, uno se queda sin palabras. Ellos tienen albergues definidos, uno encuentra dónde dormir, están los baños, se habilita como una especie de comedor donde alguien vende la comida. Durante el recorrido hay asistencia cada tres kilómetros, dando hidratación o así. Es muchísimo el trabajo que se hace y lo hacen sin buscar un reconocimiento o un pago.

- ¿Qué tal han sido las historias de fe con las que se ha encontrado?

Llevar una promesa, una intención, gratitud y lo que la gente habla como un milagro por intercesión de la Virgen, son las cosas que más hemos escuchado en estos días. A una señora prácticamente el milagro se le terminó de hacer hoy, porque su hermano enfermó de cáncer de estómago, lo operaron y, justamente hoy, a las 10 a.m., mientras ella caminaba recibió la noticia de que su hermano no tiene cáncer, le dieron de alta.

Johnny López contó que lo más difícil ha sido el frío de la madrugada y el caminar tan cerca de los carros. (redes/Facebook)

Lo decía una de las señoras que anda conmigo que si no duele, si no se sufre, no es romería". — Johnny López, Teletica

- ¿Lleva alguna petición o agradecimiento especial a los pies de la Negrita?

Sí, de gente muy cercana, amigos, que me han hecho sus peticiones o sus intenciones, pero también voy con un tema de gratitud por la salud de mi abuelo (Efraín Badilla, de 88 años).

Él todo el tiempo ha tenido mucha fe y devoción por la Virgen y tuvo un diagnóstico de cáncer de próstata, pero después de que pasó la iglesia de rodillas y le pidió a la Virgencita que intercediera, después de varios exámenes donde decían que sí había un cáncer, resulta que se hizo otra prueba y no, el diagnóstico fue que no había ninguna célula maligna cancerígena, en ninguna parte del cuerpo. Eso fue hace como un mes.

Creo que Dios le habla a uno a través de esas cosas y pensé que tenía que hacer algo con la romería por esta maravillosa noticia, porque uno también agradece a Dios a través de su madre, la virgen María.

