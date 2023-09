Johnny López se marcó de nuevo la piel para no olvidar una gran decisión que tomó

Marcelo Castro y Johnny López son muy creyentes en Dios y aman los animales. Instagram

El periodista Johnny López es amante de los tatuajes, pero no de cualquiera, sino de los que tienen una historia detrás, pues sabe que son para toda la vida.

El presentador de Más que noticias se hizo dos nuevos en estos días y contó que tienen que ver con uno de los momentos más personales de su vida.

La pareja del también comunicador Marcelo Castro se tatuó la frase “respira, suspira e inspira”, en el brazo y además, una cruz y la frase “Dios es amor”, en el pecho.

Johnny López mostró sus dos nuevos tatuajes

Él explicó que se hizo este último diseño para que cada vez que se vea en el espejo no se le olvide una de las decisiones más importantes que ha tomado en su vida.

“Les puedo decir sin temor a equivocarme que la mejor decisión que he tomado es vivir desde el amor, el de Dios, el verdadero, y que habita en cada uno de nosotros para vernos a todos como iguales, para encontrar el verdadero camino hacia la felicidad. Poner en práctica esa forma de ver el mundo es ahora mi prioridad y puede ser que en ocasiones me pierda del camino, por eso de ahora en adelante cada mañana el espejo me recordará la lección más importante, Dios es amor y su amor está en mí”, explicó.

El periodista Johnny López luce un nuevo tatuaje ahora en su pecho. Instagram

Su pareja, Marcelo, siempre ha sido muy religioso, por lo que ambos se llevaba muy bien hasta en eso.