Jonathan Samuel es el gran ganador de Tu cara me suena

Jonathan Samuel fue el gran ganador de esta temporada de Tu cara me suena. Fotos. Lilly Arce

Jonathan Samuel fue el gran ganador de la sétima temporada de Tu cara me suena, que llegó a su fin este domingo.

El segundo lugar se lo llevó Ramzi gracias a las votaciones del público, que era el que al final decidía quién se llevaba el trofeo.

Los presentadores Natalia Monge y Edgar Murillo anunciaron, además, que Brian Cálar quedó en el quinto lugar, el cuarto sitio fue para Elena Umaña y el tercero para Rosibel Carvajal.

El gran ganador decidió donar los 7 millones de colones a la fundación Unidos contra el cáncer.

Elena Umaña hizo de Cristiana Aguilera, la cual aún seguía estudiando antes de iniciar la transmisión en vivo.

La primera en salir al escenario en esta gran final fue Elena Umaña, quien imitó a Cristiana Aguilera, una de sus artistas favoritas.

Luego le tocó el turno a Gustavo “Tavo” Gamboa, quien hizo de Gangnam style demostrando que lo suyo es bailar más que cantar, pues el coreano no es su fuerte.

El público pidió un "12" para Tavo Gamboa al terminar su presentación, lo malo es que esta vez no había votación de los jueces.

El comediante fue el único que no ganó una sola gala en esta temporada y al concluir su participación, el juez Duvalier Quirós pidió que le dieran un aplauso de pie porque fue una de sus mejores presentaciones.

Ramzi imitó a Dimash causando gran impresión por su calidad vocal.

Ramzi fue el siguiente en subirse al elevador para interpretar a Dimash dejando a todo el público del estudio realmente sorprendido por su calidad vocal, a pesar de que a inicios de semana estuvo afectado seriamente de su garganta.

A Bryan Villalobos le tocó despedirse con un cambio de género al imitar a Rocío Jurado. Antes de iniciar su participación mencionó en la cápsula que lo mejor que le dejó el programa fue que su papá pudiera verlo ganar una de las galas antes de morir, lo que conmovió a muchos.

Bryan Villalobos imitó a Rocío Durcal en esta gala final.

Jonathan Samuel se despidió el público con una emotiva interpretación de Juan Gabriel, acompañado de un mariachi. El cantante dijo que desde que entró al programa ya se sentía un ganador porque el programa le permitió ser más conocido artísticamente.

Uno que no logró clasificar entre los cinco finalistas, pero que se ganó el cariño de todo el publico fue Jecsinior Jara, quien en esta doceava gala imitó a la Sonora Santanera poniendo a todos a bailar.

Jecsinior Jara interpretó un tema de la Sonora Santanera y confesó que su mejor imitación de la temporada fue la de Ninel Conde.

Brian Cálar fue Lou Vega, el de Mambo number 5, el cual provocó que todos los presentes en el estudio Marco Picado se pusieran de pie para bailar.

Después le tocó el turno a Alita Salazar con Alicia Villareal, la cual contó que un día antes de que le avisaran que había entrado al programa le tocó enterrar a su papá, por eso se lo dedicaba a él, pues siente que le ayudó a entrar a Teletica.

Brian Cálar fue otro de los finalistas de esta temporada.

La penúltima en salir del elevador de transformación fue Rosibel Carvajal, quien se convirtió en Isabel Pantoja, siendo aplaudida de pie por todos sus compañeros del programa por su excelente interpretación.

Mientras que, la venezolana Niah cerró la etapa de imitaciones con Camila Cavello.

Alita Salazar vaciló con el juez Alex Costa durante su imitación de Alicia Villareal.

Detallitos entre ellos

Por ser el último día en que estarían todos juntos, los participantes idearon hacer un intercambio de regalo para liberar un poco el estrés y demostrarse el cariño que los unió durante todos estos tres meses de competencia.

En el caso de Ramzi recibió un lindo detalle de Bryan Villalobos, quien le dio un retrato con la foto que se tomaron juntos en el proceso de la preselección, cuando aún ni sabían que iban a estar en el programa.

Rosibel Carvajal imitó a Isabel Pantoja y sus compañeros la aplaudieron de pie al finalizar su presentación.

También le dio un trofeo pequeñito, pero no solo él le dio un detalle para que jamás lo olvidara, porque otros compañeros también lo sorprendieron con algo.

“Alita también me regaló un botella con el primer selfie que nos tomamos en un ensayo; Bryan Cálar me regaló una colonia, Tavo me regaló un peluchito. La semana pasada nos dijeron a quién nos tocaba darle en el amigo secreto y a mi me tocó Alita y le regalé un perfume, una botella térmica, un aceite de argán, le fue bien (risas)”, contó.

Niah fue la encargada de cerrar la etapa de imitaciones de esta temporada.

En el caso de Tavo le tocó darle a Jecsinior y le llevó una caja de chocolates, pero antes lo vaciló y le regaló un mata moscas. Jara también fue su amigo secreto y le regaló una pulsera y una botella de vino.

Además, el maquillista Adán Chinchilla sorprendió a todos con un arroz con carne, firjoles molidos y papitas fritas porque sabía que muchos no iban a tener chance de comerse algo antes de iniciar el programa.

Se dice que de todas las temporadas de Tu cara me suena esta ha sido la única que, en verdad, no existió rivalidad entre los diez participantes a pesar de ser al final una competencia.