Jorge Martínez tuvo que hacer esta aclaración al aire en programa de FUTV

Jorge Martínez recién se incorporó al grupo de presentadores de Los 11 Titulares de FUTV. (Instagram/Instagram)

El periodista deportivo Jorge Martínez protagonizó un momento bastante curioso en el programa Los 11 Titulares, de FUTV, y es que su llegada al espacio llamó la atención de sus compañeros por un detalle que llevaba en una de sus manos.

El comunicador apareció con la mano marcada y llena de colores, por lo que tuvo que hacer una aclaración al aire para evitar que los televidentes pensaran que tenía alguna herida o que andaba curitas.

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Sin embargo, detrás de esas llamativas marcas había una razón mucho más tierna, pues su hija Sol, de apenas un año, le había llenado la mano de stickers y a él simplemente se le olvidó quitárselos antes de llegar a trabajar.

“Por aquello, no tengo una herida ni nada, es que mi hija me pega stickers y diay, yo me los dejo. Algún día creo que vendré con las uñas pintadas o algo así, pero yo feliz”, aclaró.

Jorge Martínez tuvo que salir a aclarar en televisión estos detalles en sus manos. (redes/Instagram)

Y es que el famoso “Jota” no tiene ningún problema en andar por la vida con esos pequeños detalles que le recuerdan a su chineada, quien llegó a cambiarle la vida por completo.

Sol es la primera hija que tuvo con la periodista Laura Brenes, su actual prometida, y se ha convertido en una de sus mayores alegrías.

Jorge Martínez tuvo que hacer esta aclaración en vivo

Aunque Martínez ya había criado una niña, hija de su exesposa, esta nueva etapa de la paternidad tiene un significado especial para él, pues a sus 54 años, está disfrutando de experiencias y momentos de cuando son bebé que no experimentó anteriormente.

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Así que, si algún día los televidentes ven a “Jota” con las uñas pintadas o algún otro adorno, ya saben quién está detrás de esos detalles.