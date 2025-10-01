Jorge Martínez vivió un hermoso día de trabajo en Teletica

Jorge Martínez, periodista de Teletica Deportes, vivió un día muy especial en su trabajo. (redes/Instagram)

Jorge Martínez vivió un día de trabajo muy distinto y a su vez muy especial este último día de setiembre.

El periodista de Teletica Deportes recibió la visita de su ser más amado, su hija Sol, de tres meses de nacida.

Su pareja, la también periodista Laura Brenes, le llevó la bebé al trabajo para que sus compañeros la conocieran.

El periodista Jorge Martínez lució muy feliz con la visita de su hija Sol a su trabajo. (redes/Instagram)

Jota, como le dicen al también presentador de FUTV, caminó con el coche muy orgulloso y feliz por los pasillos de canal 7, según evidenció su pareja.

“Sol conoció el trabajo de papá. Tuvo una convocatoria de gente linda y especial”, escribió Brenes en unas historias que compartió en su cuenta de Instagram.

Laura Brenes, pareja de Jorge Martínez, evidenció que todos los empleados de Teletica estaban muy felices de conocer a Sol. (redes/Instagram)

Jorge y Laura se convirtieron en papás oficialmente el 11 de junio y desde la llegada de su bebé hasta ahora la presentan a sus amigos, pues solo sus familiares más cercanos la han chineado.