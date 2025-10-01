Farándula

Jorge Martínez vivió un hermoso día de trabajo en Teletica

El periodista Jorge Martínez, de Teletica Deportes, tuvo un día de trabajo muy diferente

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Jorge Martínez, periodista de Teletica Deportes.
Jorge Martínez, periodista de Teletica Deportes, vivió un día muy especial en su trabajo. (redes/Instagram)

Jorge Martínez vivió un día de trabajo muy distinto y a su vez muy especial este último día de setiembre.

El periodista de Teletica Deportes recibió la visita de su ser más amado, su hija Sol, de tres meses de nacida.

Su pareja, la también periodista Laura Brenes, le llevó la bebé al trabajo para que sus compañeros la conocieran.

LEA MÁS: Jorge Martínez y Laura Brenes presumen el hermoso cuarto de su hijita Sol

Jorge Martínez, periodista de Teletica Deportes.
El periodista Jorge Martínez lució muy feliz con la visita de su hija Sol a su trabajo. (redes/Instagram)

Jota, como le dicen al también presentador de FUTV, caminó con el coche muy orgulloso y feliz por los pasillos de canal 7, según evidenció su pareja.

“Sol conoció el trabajo de papá. Tuvo una convocatoria de gente linda y especial”, escribió Brenes en unas historias que compartió en su cuenta de Instagram.

Jorge Martínez, periodista de Teletica Deportes.
Laura Brenes, pareja de Jorge Martínez, evidenció que todos los empleados de Teletica estaban muy felices de conocer a Sol. (redes/Instagram)

Jorge y Laura se convirtieron en papás oficialmente el 11 de junio y desde la llegada de su bebé hasta ahora la presentan a sus amigos, pues solo sus familiares más cercanos la han chineado.

Laura Brenes mostró a Jorge Martínez con su hija Sol en Teletica
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Jorge MartínezTeleticaTeletica Deportesperiodista de Teletica
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.