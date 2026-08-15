Jorge Martínez y Laura Brenes presumieron su amor en el concierto de Ricardo Arjona

Los periodistas Jorge Martínez y Laura Brenes dejaron claro el gran momento que atraviesan como pareja al presumir su amor durante el concierto de Ricardo Arjona.

Jota y Lau fueron parte de los miles de asistentes que convocó el cantante guatemalteco este viernes en el primero de sus dos conciertos en el Estadio Nacional. El segundo show será este sábado 15 de agosto.

Jorge Martínez y Laura Brenes se mostraron felices y enamorados en el concierto de Ricardo Arjona. (Instagram/Instagram)

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En Instagram, Laura sacó pecho con el insuperable acompañante que tuvo en el espectáculo.

Felices y enamorados

“Mi compañía perfecta”, afirmó Laura junto a una fotografía que compartió en redes en la que aparece muy feliz y enamorada junto a su galán desde el coloso de La Sabana.

En la imagen, Jorge luce una sonrisa de oreja a oreja mientras está recostado en la cabeza de su pareja y mamá de su hija Sol.

Ricardo Arjona se presentó este viernes en el Estadio Nacional. Este sábado ofrecerá un segundo show. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Martínez y Brenes se convirtieron en papás hace un año y la llegada de su primera hija consolidó la relación sentimental que los comunicadores mostraron con orgullo en el espectáculo de Arjona.

El artista se presenta en Costa Rica con su gira internacional “Lo que el Seco no dijo”.