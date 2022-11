José Kawas regresó al “Manicomio de la risa”, en medio de su proceso de quimioterapia

Sus compañeros humoristas eran los más felices de tenerlo de vuelta en el programa aunque fuera solo por un rato. Facebook

El humorista José Kawas llegó este jueves al programa “Manicomio de la risa”, de Omega Estéreo, luego de haber sido diagnosticado con cáncer hace más de ocho meses atrás.

El locutor Carlos Álvarez aclaró que llegó solo en calidad de invitado, pero que sin embargo, todos en la radio esperan que pronto esté puras tejas para que esté con ellos todas las mañanas, como antes.

El creador de personajes como Chito Pitt y Milton Crawford dijo sentirse bien y por eso aceptó llegar, a pesar de que en horas de la tarde tiene sesión de quimioterapia.

A él le detectaron cáncer en la vesícula, pero en setiembre le confirmaron que la enfermedad se le pasó al hígado, por eso ha estado fuera del programa de humor todos estos meses.

Kawas aprovechó primero que nada para agradecer a los oyentes que han orado y han estado pendientes de su estado de salud y además, para contar un poco cómo se enteró que tenía cáncer.

“Ya los extrañaba la verdad, ya tenía ¿qué ocho a nueve meses fuera de la radio por la situación esta de salud? Así que muchas gracias y saludos a toda la gente que está ahí oyéndonos en la calle, en el carro, en la casa. Les agradezco muchísimo por todas las muestras de apoyo, de cariño que me han escrito en el Facebook tanto en el mío como en el de aquí. No hay palabras para agradecerles tanto apoyo”, dijo.

Humorista José Kawas habló con La Teja: “Ha sido el mes más complicado de mi vida”

Jamás esperó tener cáncer

El humorista contó que un viernes se empezó a sentir muy mal del estómago y que al primero que llamó de sus compañeros fue a Ronny “La Perla” Zelaya, para ver qué hacía y para avisarle que no iba poder ir a la radio.

Además, mencionó que a consecuencia de los tratamientos de la quimioterapia le dio una trombosis y que hasta ahora puede caminar sin problemas.

Kawas ha llevado su proceso de salud en el hospital Calderón Guardia. Facebook

Kawas reconoció que el proceso no ha sido fácil, pero que trata de levantarse todos los días con la mejor actitud y que cuando le dijeron que le quedaba poco tiempo de vida jamás se imaginó que su compañero Ariel Artavia se iba a morir primero que él.

“Me he mentalizado mucho en vivir el hoy, en estar positivo todos los días, porque hoy estamos y mañana no sabemos. A mí me dolió muchísimo el caso de nuestro compañero Ariel. Arielito me mandaba audios todos los días cuando yo estaba en el hospital, me escribía que aquí me estaban esperando, que con toda la fuerza, y cuando a mí me dieron el diagnóstico de mi poco tiempo de vida yo creí que me iba primero que cualquiera de los que estaban aquí en la cabina”, relató.

Carlos Álvarez le preguntó que qué actividad dejó de hacer por la enfermedad y la “Perla”, en plan vacilón, respondió que dejar de tomar guaro lo que hizo que su compañero no aguantara la risa y la conversación fuera todo un vacilón.

Kawas aprovechó para contar algunos chiste y para revivir algunos de sus personajes de humor.