José Miguel Cruz jaló de Dancing with the Stars con su meta casi cumplida

Por momentos pareció que JM sí sabía bailar alguito. (Lilly Arce Robles.)

El periodista de Más que noticias, José Miguel Cruz, mejor conocido como JM, salió de Dancing with the Stars con su meta de aprender a bailar casi cumplida.

El comunicador le había contado a La Teja que de chiquitillo nunca pudo menearse porque en su casa el baile era prácticamente un pecado, por ende quería aprovechar la competencia para al menos aprender lo básico.

Esto lo logró y hasta fue más allá, porque si bien todavía este domingo se le notaba un poco tiesillo, sí pudo memorizar bien varias coreografías en cuestión de pocas semanas y es no es cualquiera el que lo logra.

“Siento que aprendí las coreografías y a tener más seguridad a la hora de enfrentar una pista, creo que también aprendí a escuchar la música, los ritmos musicales y todo ha sido ganancia”, afirmó.

JM tenía claro que el nivel de varias de las demás estrellas era alto, por lo que no se agüeva de haberse ido.

“Me voy con paz y alegría, definitivamente. Levantarse un lunes con la presión de que hay que trabajar, grabar, editar y luego ensayar tres horas diarias, es acongojante, el cansancio era mucho; pero estoy agradecido con Dios, con la vida y con la producción.

“Me voy muy contento, en paz y en esta vida es lo que es, que la gente no diga que es una injusticia, que hubiera salido otro no, eso estaba para mí, me hubiese encantado seguir más, pero yo estaba consciente de que tengo compañeros de que bailan muy bien y merecen llegar a la final”, dijo.

Jose Miguel Cruz seguirá enfocado en su brete en Más que noticias y en hacerse más cajudo. Cortesía (Silvia Nunez)

Recordemos que el periodista contrajo covid-19 la semana anterior y, según contó, eso le pasó un poco la factura, pues quedó más cansado de la cuenta.

“Creo que la vida es sabia porque someterse a tanto estrés físico, emocional y mental es tedioso, creo que mi cuerpo merece descanso, cuando a uno le da el covid no puede empezar a hacer ejercicio de golpe y yo lo hice, volví el miércoles de golpe y eso el cuerpo lo resiente”, aseguró.

De momento JM seguirá con su trabajo en Más que noticias y el tiempo que le dedicaba al baile lo empleará en el gimnasio, pues quiere ser un poco más cajudo.

Aprovechó la oportunidad para agradecer a su bailarina Angie Gamboa, quien a punta de paciencia y talento logró el milagrito de hacerlo menearse en una pista.