“La culpa la tuve que yo. Vi a un tipo que hablaba como cubano, pero cuando me acerqué dije: ‘ah tú eres de Televisa, ¿te pido un favor?’. Me dijo: ‘sí, claro’. ‘Ya no hagan televisión tan mala’. El tipo salió corriendo detrás de mí, yo me metí al baño y me golpeaba la puerta, de inmediato llegó más gente. Como estaba todo muy vigilado, llegó la policía militar”, aseguró.