José Víquez, nueva voz de radio Bésame, también es actor y pastelero

José Víquez si integró a Multimedios el pasado 3 de enero y además de trabajar como locutor está a cargo de producir nuevos programa para las tres radios. Cortesía

Desde inicios de año se escucha una nueva voz por las mañanas en radio Bésame que no es del todo desconocida.

Se trata del locutor José Víquez, quien años atrás trabajó para esta emisora. Su voz suena familiar porque también ha grabado muchos comerciales para radio y tele.

Él también es actor y hace cinco años descubrió que tiene otra pasión: la elaboración de pasteles, hobby que convirtió en su negocio personal.

Conozca un poco más de este vecino de La Uruca, de 43 años, y alajuelense de corazón, quien también será el encargado de fortalecer y crear nuevos programas para las emisoras de Multimedios, Bésame, Los 40 y La Caliente.

- ¿Cómo se da ese acercamiento con la radio?

Soy como polifacético, toda la vida me he dedicado a estudiar y he sacado varias carreras y, una de las tantas fue Producción y locución radial. Precisamente por mi faceta de actor y mercadólogo me habían llamado hace como 18 años de Bésame, de un programa que se llamaba “¡Hola, mujer Coca-Cola!” y fui el productor del espacio por un tiempo. El programa terminó y después me volvieron a llamar como al año para hacer una nueva producción y en ese momento creamos Bésame en la mañana, hace quince años, donde también fui locutor en su primer año.

- ¿Solo en esa radio ha trabajado?

Luego de ahí pasé a otro grupo radiofónico, Central de Radios, donde estuve durante ocho años, pero en la parte de marketing, fui el jefe de mercadeo y promoción. Hacía locución también, pero no para cabina sino para programas especiales o para clientes comerciales. De ahí salí hace como cinco años.

Crear pasteles personalizados es otra de sus pasiones. Cortesía

- ¿Ahorita está solo como locutor en Bésame?

Voy a estar como jefe de creatividad y de contenidos de las diferentes emisoras de Multimedios, viendo el contenido de los diferentes programas, de lo nuevo que viene en el tema de programación y estoy como locutor en el horario de 9 a. m. a mediodía.

- ¿Ya Bésame en la mañana no lo van a producir más tras el despido de Vicky Fuentes y Douglas Hernández?

No, estamos dándole una manita de gato y volverá a salir al aire este lunes 17 de enero con las vces de Sofía Porras y Jeffry Cubillo, que son dos grandes locutores y aprovechando que fue un bebé que dimos a luz hace quince años, pues vamos a ver qué podemos aportar en esta nueva temporada. Estamos trabajando en todas la secciones y todas las sorpresas para los oyentes.

- Es decir, está chineando de nuevo al bebé que ya se le hizo grande...

Mirá, estuve en el bautizo y ahora me toca estar en sus quince años. La verdad estoy muy feliz, siento que es un gran año, se está reactivando el teatro, vuelvo a hacer algo que me apasiona, que es volver a tener ese contacto con los oyentes.

- ¿Qué tal el regresar a hacer cabina?

Ha sido todo un mundo porque los últimos años que trabajé en Central de Radios hice mucha locución y desde que salí me llaman esporádicamente en ciertas agencias de publicidad para grabar voces, entonces, siempre he estado de la mano del micrófono, pero en cabina, solito, manejando pantallas, botones, es otro mundo. Además, que se han actualizado todos los sistemas, pero me he encontrado una verdadera familia, que me ha recibido muy bien y me ha ayudado, aunque lo que bien se aprende, nunca se olvida.

El primer día (3 de enero) estaba en un puro nervio, en el teatro también dan nervios cada vez que vamos a salir y a la hora de entregar un queque, muero de los nervios por saber qué emoción le va a generar al cliente, pero se siente rico.

[ Locutores Victoria Fuentes y Douglas Hernández quedan fuera de radio Bésame ]

Él también ama las tablas y ha participado en diferentes obras de teatro. Cortesía

- ¿Hace cuánto hace teatro?

Creo que desde que nací pegué gritos como el más dramático. Desde pequeño hacía obras de teatro con mis vecinos, en Navidad iba y compraba tarjetas navideñas y era la invitación para los papás, para que vinieran a ver la obra que habíamos montado, era el más pelotero de todos. En la escuela tenía que salir en todo, entonces, decidí primero estudiar Publicidad con énfasis en Mercadeo y después estudié actuación e, irónicamente, el teatro fue lo que me abrió las puertas a todo los demás. Formalmente, inicié hace 25 años, formé parte del elenco artístico de Pueblo Antiguo, que fue mi primer trabajo y profesionalmente me gradué del Taller Nacional de Teatro.

- ¿Cómo fue que descubrió que tenía la habilidad para hornear pasteles?

Mi mamá hacia postres y era su forma de demostramos cariño, en la casa había postres todos los días inventados por ella. Mis dos hermanos cocinan deliciosísimo y cuando salí de la otra radio estaba estudiando idiomas y me cansé y busqué algo que me hiciera sentir bien y aprendí a hacer cupcakes, de agradecimiento hice, les llevé a la radio y les gustaron, entonces, los amigos empezaron a pedirme, luego que les hiciera un queque, al principio ni les cobraba, entonces, empecé a profesionalizarme y estudié aquí y en el extranjero, lo convertí en un negocio más formal y así nació Cake Porn CR.

Desde que era niño sabía que el teatro era lo que más le gustaba pero sus padres le pidieron estudiar algo más. Cortesía

La esencia de mami es la que está impregnada ahí porque en una parte del proceso de todos los queques utilizamos la batidora de ella, con la que nos hacía los postres hace más de cuarenta años.