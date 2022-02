Joselyn Alfaro le pidió consejo a Ginnés Rodríguez antes de aceptar oferta de Repretel

La periodista Joselyn Alfaro tiene casi tres años de ser jefa de comunicación del INS y ahora está en preaviso. Cortesía

La periodista Joselyn Alfaro asegura que a ella le encantan los retos, por eso cuando le ofrecieron la jefatura de información de Noticias Repretel se alegró montones con la idea.

Sin embargo, fue franca en reconocer que al principio le dio un poco de miedo hacer el cambio de brete, pues se siente muy a gusto en el departamento de comunicaciones del Instituto Nacional de Seguros (INS), donde tiene casi tres años de laborar.

Eso sí, antes de dar el sí definitivo a sus nuevos jefes le pidió consejo a su colega y amiga Ginnés Rodríguez, de “Informe 11 Las Historias”, ya que ingresar a Repretel es un mundo nuevo para ella.

La experiodista de sucesos en Telenoticias regresará a la televisión el próximo 21 de marzo, luego de ocho años alejada de las cámaras por lo que está muy ilusionada con este reto profesional.

Además, el cambio de trabajo le permitirá regresar a vivir al pueblo que la vio nacer hace 33 años.

– ¿Cómo se da su llegada a Noticias Repretel?

Estoy obviamente muy contenta en el INS, trabajar para el INS es casi un sueño cumplido, porque esta institución pública es maravillosa y aquí uno puede hacer tantas cosas realidad, pero Randall Rivera (director de Noticias Repretel) me llamó para ofrecerme un reto importante que es ser jefe de información y ahpra es empezar a trabajar con él.

Yo soy una mujer de retos y a mí me tientan los retos y eso fue lo que hizo Randall conmigo, tentarme y presentarme la oferta de ser la jefa de información de la edición estelar (7 p. m.), lo cual para mí es maravilloso.

Lo acepté teniendo claro que hay un equipo de gente muy profesional como don Randall, Gilberto Valencia, doña Grettel Alfaro y me emociona muchísimo ir a trabajar con ellos, porque son personas que uno admira como profesionales.

– ¿No le asusta hacer ese cambio luego de tanto tiempo en la función pública?

Es un reto interesante porque aunque es volver a lo mío (a un noticiero) yo nunca he sido jefe de información, he hecho muchas cosas como profesional, pero no he tenido esa jefatura.

No le puedo negar que a mí me tiene un poco asustada, porque son ocho años fuera de la televisión que no pasan en vano, pero yo espero que el equipo me apoye y que la curva de aprendizaje sea corta. Aunque la televisión no me es desconocida.

– ¿Cómo se siente de regresar a presentar noticias?

Más que presentar, esto me tiene más ilusionada, porque junto con el equipo de la noche vamos a llevarle a los televidentes una propuesta diferente. No es que vamos a hacer nada nuevo, porque en realidad a mí me gusta mucho el trabajo que están realizando con don Randall, pero la idea es fortalecer esa propuesta que ya se está llevando a los televidentes. Eso me pone hasta los ojos brillantes, porque es bonito pensar que el noticiero pueda llevar nuestro sello profesional.

Lo de presentar claramente le permite a uno tener una cercanía diferente con el televidente, porque en la calle la gente a uno lo siente muy familiar, y eso desde esa óptica es muy bonito.

El pasado 25 de diciembre se casó con Juan Diego Maffio, su pareja desde hace varios años. Cortesía



– ¿Le pidió consejo a algún colega antes de aceptar?

Hablé seriamente con Ginnés (Rodríguez, Informe 11) porque necesitaba un poco de referencias de Repretel y la llamé para que me diera su opinión al respecto. También hablé con don Marcelo (Castro, exTelenoticias), con Patricia Jiménez y Laura Quesada (exTelenoticias), que son muy cercanas a mí, a las dos las llamé para saber su opinión antes de dar el paso. Hablé con colegas de Repretel también como Carlos Láscarez, pero no hablé con muchos de ellos porque no quería ser irrespetuosa, solo quería saber cuál es el sentimiento de los colegas con respecto al cambio.

– ¿Qué le dijo su excompañera Ginnés?

Dice que está muy contenta en Informe 11 y que no lo pensara dos veces. Ella fue de las primeras que me dijo: ‘váyase tranquila’.

– ¿De dónde nace esa cercanía con Randall Rivera para que pensara en usted para este cargo?

Randall era sucesero tiempo atrás y nos conocemos hace más de diez años porque coincidíamos en las calles y luego yo llevaba con alguna frecuencia a los voceros a los que asesoraba a su programa Matices, en radio Monumental, básicamente es por eso.

– ¿Conoce a algunos de sus nuevos compañeros?

Eso es algo que también me motiva mucho porque ahí hay gente profesionalmente buenísima, conocida, que aprecio, quiero y admiro mucho. Y están los otros chicos que no he tenido la dicha de compartir con ellos, pero que no dudo que si están ahí es porque tienen una calidad importante.

Entonces, me ilusiona mucho trabajar con Roy Solano, Gustavo Díaz, el mismo Carlos Láscarez que recién se incorporó, que son algunos que conozco de tiempo atrás.

Sus colegas Patricia Jiménez y Laura Quesada también la aconsejaron antes de aceptar la propuesta del 6. Instagram

– Recién se acaba de casar, así que son dos retos en un mismo año...

Sí, yo soy un poco loca y nos casamos el 25 de diciembre, una fecha que para la gente es supersorprendente. Ahora con este cambio de trabajo me va a permitir también irme a vivir a Grecia, de donde somos los dos, porque ahorita estoy viviendo en San José de lunes a jueves y los viernes me iba para allá.