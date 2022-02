Joven ofrece su virginidad con el fin de ir al concierto de Bad Bunny

Bad Bunny, cartel La ecuatoriana estaba vendiendo su virginidad para ver a Bad Bunny. Youtube.

La particular forma de una joven para tratar de conseguir una entrada para el concierto de Bad Bunny, en Ecuador, le está dando la vuelta al mundo.

Resulta que la muchacha fue captada hace unos días por medio de un video, sosteniendo un cartel que decía que vendía su virginidad a cambio de ir al concierto del Conejo Malo, que se realizará el próximo 16 de noviembre en Quito.

La joven fue captada en calles de Guayaquil, Ecuador, con un vestido negro y una cartulina rosa en la que escribió que vendía su virginidad, lo cual causó asombro entre los transeúntes.

“Vendo mi virginidad para el concierto de Bad Bunny”, decía el anuncio de la joven.

Cuando la mujer fue cuestionada por la persona que grabó el video, dijo que haría “lo que sea por ir al concierto.

“Estoy dispuesta a todo por el concierto, es que soy superfan de Bad Bunny”, aseguró.

En la conversación, la joven también mencionó que sus papás no le querían dar dinero para ir al concierto y que por eso tuvo que buscar otras maneras de conseguirlo.

“Es que no me quieren dar el dinero porque dicen que siempre me consienten y que en esto no me van a consentir, y quiero mi dinero para el concierto”, mencionó la joven.

El hombre que le estuvo preguntando a la joven sobre el cartel le recomendó que trabajara en vez de exponerse y esta le respondió que “le da pereza” y que no le daba pena vender su virginidad.

Desde entonces el video ha dado la vuelta al mundo y muchos han criticado la actitud de la jovencita.

Se desconoce si la chica por fin logró conseguir el dinero para la entrada, pero lo cierto es que si los tatas vieron el video, no deben de estar muy orgullosos de consentirla tanto, como ella dice.