Joven se casa con señora que le lleva 37 años y abren cuenta en OnlyFans

Quran McCain y Cheryl McGregor se aman y no les inquieta lo que digan los demás. Facebook.

Cuando él nació, ella estaba a las puertas de cumplir 40 años, pero la diferencia de edades, no ha sido impedimento para que una pareja gringa se ame y le ponga bonito a todas las funciones maritales.

Quran McCain, de 24 años, está casado con Cheryl McGregor, de 61, comenzaron a salir en 2020, y según Quran, incluso perdió la virginidad con ella.

“Cuando se trata de estar solo con una persona, no lo veo como un problema. Personalmente no creo que el sexo sea algo que debas compartir con cualquiera, sin faltarle el respeto a las personas que lo hacen, pero eso no es para mí“, dijo. McCain.

Ella es rara y me ha enseñado mucho sobre sexo y a estar abierto a cosas nuevas”, dijo el joven.

Ambos se hicieron muy famosos en Instagram y en TikTok a pesar de las críticas. La abuela se molesta por los comentarios negativos que recibe en las redes, pero sigue adelante con su humor. Incluso la pareja tiene bloqueadas más de 700 mil cuentas en la plataforma ya que hay miles de seguidores que solo envían mensajes de odio.

Como si fuera poco, la pareja ya tiene cuenta en OnlyFans, la plataforma de contenido para adultos.

Se conocieron cuando el joven trabajaba en un restaurante de comida rápida en 2012 en Rome, Georgia, Estados Unidos.

Chris, el hijo de Cheryl, era su gerente, y ella visitaba su lugar de trabajo para saludar. En ese momento, Quran tenía solo 14 años, por lo que no pasó nada más.

Tiempo más tarde, McCain dejó el trabajo y ambos perdieron contacto. En noviembre del 2020, Quran fue a un comercio donde Cheryl trabajaba como cajera, allí se reencontraron y comenzaron una relación de pareja.

“Nos conectamos a un nivel espiritual. No importa la situación o el momento, solo tenemos una vibración que se conecta cada vez que estamos juntos”, explicó el joven.

Respecto de cómo fue la primera cita, el joven contó: “Fui directo: le dije que sentía que estaba captando sentimientos. Ella dijo que también lo había hecho, pero que no pensó que deberíamos cruzar esa línea porque los amigos no siempre siguen siendo amigos cuando salen”. Actualmente ambos están enamorados y aseguran que su vida sexual es fantástica.

Cheryl McGregor tiene 37 años más que su marido. Ella es solo seis años más joven que la abuela de Quran y ocho años más joven que su abuelo. Su hija menor es tres años mayor que él. Eso causó problemas entre ellos ya que recibieron fuertes críticas por parte de familiares y amigos.

“Nadie aceptaba la relación, todos pensaban que estábamos bromeando o pensaban que eran todos juegos. Algunos de los siete hijos de Cheryl se volvieron contra ella porque estaba saliendo con un hombre negro más joven. Ella estaba muy herida. Le dolió porque los crio para que no fueran así”, recordó Quran.

A pesar de todo, Cheryl continuó apostando al amor y su espíritu joven la mantiene al lado de su pareja.