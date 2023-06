Joven tico se codeó con Residente en concierto

Joseph Araya fue sorprendido por el cantante Residente, cuando el rapero dio un concierto en el año 2007, en la provincia de Alajuela.

Joseph Araya tenía 16 años cuando Residente lo invitó a la tarima. (Cortesía)

El joven compartió un video en sus redes sociales, el cual nunca olvidará, ya que tuvo el privilegio de ser escogido por el puertorriqueño para cantar una canción.

Araya contó que, en ese entonces, él tenía 16 años, y ahora que tiene 33 recuerda esa invitación como si hubiera sido ayer.

“Residente me escogió a mí para cantar , yo cierro los ojos y lo recuerdo todo. Ese día no iba a ir al concierto, pero a mi hermana le quedaba una entrada entonces me fui”, contó a La Teja.

Araya comentó que él nunca se imaginó que lo iban a subir al escenario, y expresó que para ese día cantaron la pieza de “Chulin Culin Chunfly”, del cantante Voltio, en la que colaboró Residente.

“Residente cantó la parte de él y yo la de Voltio”, comentó.

Araya cuenta que estuvo con Residente, por más de diez minutos, y además de cantar la canción, se tomaron varias fotografías, las cuales ahora conserva con gran cariño.

El joven cuenta que su amigo Elver Zamora, quien en aquel entonces era camarógrafo de canal 38, le regaló la grabación del concierto.

Araya dijo que el video lo había subido a la plataforma de YouTube hace algunos años, pero como ahora el TikTok ha sido todo un pegue, lo subió a esta red social. El joven cuenta que varios usuarios que estuvieron ese día en el concierto, se han reconocido.

El joven expresó que ese día que salió de la tarima, muchos medios de comunicación lo querían entrevistar, porque todo parecía un show actuado.

Joseph canta y compone canciones desde el 2005; sin embargo; el muchacho cuenta que ese día fue un impulso para seguir componiendo canciones, y ahora tiene algunas piezas en su cuenta de YouTube como “Solo Mía”, “Karma”, entre otras.