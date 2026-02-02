Joven votante destaca sinceridad de Álvaro Ramos en su primer año en las urnas

Caleb Mora Retana es uno de los jóvenes seguidores de Álvaro Ramos y que está a la espera de los primeros resultados. (Fabiola Montoya Salas/Cortesía)

Con apenas 19 años y un año de ejercer su derecho al voto, Caleb Mora Retana, contó que su experiencia en las elecciones fue bastante agradable.

El joven llegó al centro educativo donde estudió, por lo que conocía bien el lugar y sabía exactamente dónde le tocaba votar; aun así, el personal lo orientó en todo momento.

Caleb explicó que se sintió tranquilo durante el proceso y que todo fluyó de manera ordenada.

“Fue muy fácil, uno llega, pregunta y de una vez lo guían”, comentó.

Al consultarle por qué decidió darle su voto a Álvaro Ramos, Caleb fue claro al señalar que lo percibe como una persona sincera y respetuosa, cualidades que, según él, no vio en otros candidatos.

Además, recordó un momento en particular que le dejó una buena impresión.

Indicó que, cuando Ramos fue juzgado por su condición durante un intercambio con Laura Fernández, él respondió únicamente con una sonrisa, sin faltar el respeto. Para Caleb, esa actitud dice mucho.

“Siento que es una persona buena para el país y que tiene una gran visión”, afirmó.

El joven llegó a votar acompañado de varios amigos, quienes también apoyaron a Ramos y compartieron el mismo entusiasmo por participar en el proceso democrático.

Mientras tanto, el primer corte de resultados se espera en el hotel Crowne Plaza, donde el ambiente es completamente mixto. En el lugar se pueden ver jóvenes, niños y adultos, todos atentos a lo que será una noche clave para el futuro del país.