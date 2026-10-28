JPS anuncia las combinaciones ganadoras de los Chances de este 27 de octubre

La Junta de Protección Social (JPS) anunció pasadas las 7:30 de la noche las combinaciones favorecidas en el sorteo de Chances de este martes 27 de octubre.

El sorteo 7.081 pagó al premio mayor 80 millones por entero y era en dos emisiones.

El sorteo de Chances de la JPS dejó nuevos millonarios este martes. (Facebook/Facebook)

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Combinaciones favorecidas

Las tómbolas definieron las siguientes combinaciones como ganadoras:

Premio mayor: número 39, serie 843.

Segundo premio: número 84, serie 070.

Tercer premio: número 19, serie 786.

El sorteo de Chances de la JPS de este martes pagó 160 millones en dos emisiones. (Facebook/Facebook)

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Reclame lo ganado

Recuerde que tiene varias opciones para reclamar su premio: desde las instalaciones de la JPS en el centro de San José hasta en los comercios y bancos autorizados por la institución.

Si la compra la realizó a través de la página web de la Junta, el dinero será depositado en la cuenta bancaria que se registró en el sistema.

¡Felicidades a los ganadores!