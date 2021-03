“En un momento éramos muchos y ahora terminé yo solo haciendo el programa, pero haciéndolo de manera creativa, yo digo que soy un milagro de Dios porque estoy muy sano y nunca paramos a lo largo de esta pandemia y por eso cada vez la gente nos sigue más. Me llamaron de Monumental y de Teletica radio con ofertas que ahí están, pero yo en Columbia me siento espectacular, me lo han dado todo y les tengo un enorme cariño, hoy por hoy mi casa es esta”, afirmó.