Juan Carlos Zumbado explica lo que hará tras llegada de nuevo periodista a Más que noticias

Johnny López, Sebastián Durango, Diana Vásquez, Juan Carlos Zumbado y José Miguel Cruz son el nuevo equipo de Más que noticias. Zumbado (camisa gris) es ahora el productor del programa. Fotografía: Cortesía Juan Carlos Zumbado. (Cortesía Juan Carlos Zumbado/Cortesía Juan Carlos Zumbado.)

Después de que Teletica confirmara nuevos cambios en Más que noticias, el periodista Juan Carlos Zumbado habló de sus nuevas funciones en el canal y el rumbo que tomará el programa.

Este martes, la televisora anunció la incorporación del experiodista de Multimedios, Sebastián Durango, al equipo de reporteros de su programa vespertino, así como la designación de Zumbado como el nuevo productor del programa.

Con ese ajuste, Juan Carlos dejará de ser reportero de Más que noticias (MQN) para asumir esas nuevas funciones detrás de cámaras, aunque sí continuará como presentador junto a Johnny López, José Miguel Cruz y Diana Vásquez.

LEA MÁS: Teletica le arrebata otro periodista a Multimedios y anuncia cambios en Más que noticias

Juan Carlos ya era jefe de Información del programa, pero con el traslado del productor Mario Vargas a Buen día, hace algunos meses, se le abrió esa nueva oportunidad dentro de canal 7, donde lleva una década trabajando.

“El productor Mario Vargas me capacitó mucho. Gracias a él aprendí mucho de producción y cuando pasó a Buen día, en el canal apoyaron la idea de él de que yo fuera el nuevo productor”, explicó Zumbado.

El risueño periodista afirmó que el cambio le produce algo de nostalgia porque ya no hará tan frecuentemente trabajos de reporteo, que es algo que disfruta muchísimo, pues una de sus pasiones es estar en contacto con la gente.

Si bien su nuevo puesto lo exime de esa responsabilidad de salir a la calle a buscar la noticia, su vena periodística es tal que él no abandonará del todo esa labor.

“¡Claro que lo voy a extrañar (el reporteo)! Me da nostalgia no ser reportero diario y parte de eso que quiero seguir haciendo es porque no estoy listo para dejar el reporteo, la capacidad de crear historias y explotar mi parte creativa; por eso más bien estoy viendo esto como que ahora en el equipo somos cinco reporteros”, mencionó.

Sebastián Durango trabajó en Multimedios y ahora es parte de Teletica. Fotografía: Instagram de Sebastián Durango. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: A Diana Vásquez, nueva periodista de Teletica, le tocará esperar para su debut en canal 7

Productor explica hacia dónde “camina” Más que noticias

Según Juan Carlos, asumir su cambio en el canal de esa manera le dará una gran oportunidad al programa para que tome un nuevo rumbo, aprovechando el talento que tiene y, eso sí, sin perder la esencia de lo que ha sido en estos años al aire.

“Esto nos permitirá evolucionar el programa a otro tipo de formatos periodísticos dentro del mismo programa. Por ejemplo, la misión de Sebastián (el nuevo periodista) es hacer las historias de la noche porque en MQN tenemos para el día a día, entonces queremos desarrollar un poquito más de trabajos en la noche, con pases en vivo. Hay gente que critica que somos cinco periodistas para un programa de 30 minutos, pero esto nos permitirá fortalecer el formato. ¡Desde hace mucho queríamos ser cinco periodistas!”, continuó el ahora productor.

Más que noticias pasa por un momento de muchos cambios después de 10 años de ser uno de los más estables de canal 7. Los movimientos en el programa iniciaron en diciembre con la renuncia de José Ernesto Herrera, que dio pie a la llegada de Diana Vásquez al programa, convirtiéndose en la primera mujer en ser parte de ese equipo de trabajo.

LEA MÁS: Periodista de Teletica renunció para ir a trabajar a la empresa que le dio de comer de niño

“Extrañamos a Ernesto que era pieza importante del programa pero por dicha ha sido un equipo muy estable de 10 años, después se abrió el espacio para una mujer y es Diana; ahora llega Sebastián quien es un joven de 25 años. Ellos vienen con mentalidades muy frescas y las personas nuevas refrescan la pantalla. Los programas siempre tienen que pasar por cambios para poder crecer y mejorar”, opinó.