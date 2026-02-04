Juanes anuncia la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum y destaca a Costa Rica

Juanes, ganador de 29 premios Grammy y Latin Grammy, anunció el lanzamiento de su esperado duodécimo álbum de estudio, ‘JuanesTeban’, que estará disponible a partir de este 6 de marzo.

Juanes, cantante colombiano, estuvo el año pasado en Costa Rica grabando varios videos de sus nuevas canciones. (Redes/Captura de video)

Junto al anuncio, el cantautor colombiano presentó, además, la portada oficial del disco y el tráiler promocional donde muestra algunas de las imágenes grabadas en Costa Rica.

Juanes anuncia la fecha del lanzamiento de su nuevo álbum con imágenes de Costa Rica

El nuevo material discográfico incluye los sencillos ya conocidos “Una noche contigo”, “Cuando estamos tú y yo”, “Muérdeme”, junto a Bomba Estéreo, y “Hagamos que”, temas que han tenido una destacada respuesta del público y la crítica.

Según Juanes, este álbum marca un regreso a la luz, la alegría, el baile y las raíces latinoamericanas, especialmente la cumbia, explorando distintas facetas emocionales de su personalidad.

Juanes, cantante colombiano, y las imágenes que grabó en Costa Rica para sus nuevos videos musicales de su álbum JuanesTeban. (Redes/Captura de video)

Como parte de esta propuesta artística, el tráiler y varios de los visuales de las nuevas canciones fueron filmados en Costa Rica, aprovechando sus exuberantes paisajes y colores vibrantes, bajo la dirección del cineasta argentino Agustín Puente.

Juanes estuvo en octubre en Costa Rica y visitó varios lugares de Limón, San Carlos y Guanacaste donde grabó algunos videos de sus nuevas canciones, recientemente lanzó el video de “Hagamos que”, cuyas imágenes se grabaron aquí.