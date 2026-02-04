Juanes anuncia la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum y destaca a Costa Rica

Juanes, ganador de 29 premios Grammy y Latin Grammy, anunció el lanzamiento de su esperado duodécimo álbum de estudio, ‘JuanesTeban’, que estará disponible a partir de este 6 de marzo.
Junto al anuncio, el cantautor colombiano presentó, además, la portada oficial del disco y el tráiler promocional donde muestra algunas de las imágenes grabadas en Costa Rica.
El nuevo material discográfico incluye los sencillos ya conocidos “Una noche contigo”, “Cuando estamos tú y yo”, “Muérdeme”, junto a Bomba Estéreo, y “Hagamos que”, temas que han tenido una destacada respuesta del público y la crítica.
Según Juanes, este álbum marca un regreso a la luz, la alegría, el baile y las raíces latinoamericanas, especialmente la cumbia, explorando distintas facetas emocionales de su personalidad.
Como parte de esta propuesta artística, el tráiler y varios de los visuales de las nuevas canciones fueron filmados en Costa Rica, aprovechando sus exuberantes paisajes y colores vibrantes, bajo la dirección del cineasta argentino Agustín Puente.
Juanes estuvo en octubre en Costa Rica y visitó varios lugares de Limón, San Carlos y Guanacaste donde grabó algunos videos de sus nuevas canciones, recientemente lanzó el video de “Hagamos que”, cuyas imágenes se grabaron aquí.