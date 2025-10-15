Juanes continúa en Costa Rica y anuncia dónde está grabando ahora

Juanes en Costa Rica, el cantante colombiano está este 10 de octubre de 2025 grabando por el parque Vargas su nuevo videomusical. (Cortesía Junior Marín /Cortesía)

El cantante colombiano Juanes continúa recorriendo Costa Rica y ahora sorprendió a sus seguidores al revelar la nueva locación donde está grabando su más reciente video musical.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el artista compartió que conoció el río Colorado, en Liberia, Guanacaste, el cual impresiona por su color celeste.

El intérprete de “A Dios le pido” ya tiene casi una semana de andar en el país y, por lo visto, cada rincón lo enamora más.

Por varios rincones

El pasado 9 de octubre fue captado en el Caribe Sur, propiamente en Puerto Viejo y al día siguiente grabó algunas tomas en el puro centro de Limón montando a caballo.

Luego compartió con sus más de 5 millones de seguidores en Instagram que estaba en La Fortuna de San Carlos.

Juanes confirma que sigue en Costa Rica. (redes/Instagram)

Sus fanáticos han estado muy atentos a sus movimientos, comentando y compartiendo en redes como TikTok cuando se lo encuentran como cualquier otro turista andando muy tranquilamente por la calle.

Su visita a Costa Rica forma parte de una alianza entre el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la disquera Universal Music, que busca posicionar el país como un destino de turismo para la filmación de videos musicales, así como para promocionar atractivos turísticos.