“Tengo que contarles algo que me pasó estos días, muy loco. Estoy en el estudio trabajando a las once de la noche y llegan Karen Cecilia (esposa) y mi hija Luna gritando que llegó la policía: ‘Que la policía está afuera y preguntan por usted’. Y yo, ‘¿qué?, ¿yo qué hice?’. Bajo y me encuentro cinco carros de policía, diez policías armados hasta los dientes, sólo se les veían los ojos. Pero, ¿qué pasó men?", dijo al inicio.