¡Jue! Doña Kattya Granados mostró uno de los grandes lujos que se da Keyla Sánchez

Kattya Granados mostró los tesoros de Keyla Sánchez

Doña Kattya Granados se recupera de las operaciones que le hicieron en sus pechos para eliminar el cáncer que le detectaron.

A 22 días de la última cirugía, la simpática señora anda muy animada, contenta y agradecida de poder seguir viviendo, luego de momentos duros.

Por eso, para ella cada momento es importante, como lo fue la mañana de este viernes, que se quiso maquillar para celebrar su vida.

Estas son un poquito de las pinturas de Keyla Sánchez. Instagram.

Se fue para la casa de su hija, Keyla Sánchez, y allí se dio gusto, pues según mostró, la presentadora de Calle 7 La Revista tiene todo un arsenal de maquillaje, perfumes, cremas y cuanto accesorio se podrían imaginar. Era como el paraíso de cualquier mujer, ya que había variedad de todo.

“Ahora que Keylita no está voy a aprovecharme, miren todo lo que tiene. Uy, me voy a perfumar también, yo creo que sí tengo con qué pintarme los labios, oh, por Dios, voy a embarrarme de todo lo que pueda”, comentó mientras mostraba el montón de pinturas de labios que tiene su hija.

Kattya Granados

Esa maquillada demuestra el buen ánimo que tiene, que si bien contó que no iba para ningún lado, por lo menos la hace feliz y eso es lo importante en estos momentos.