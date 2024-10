Jueces de Mira quién baila explican si tienen o no algo en contra de Janeth García

Janeth García va ganando como la más nominada en Mira quién baila, en esta primera temporda. Teletica

Janeth García está de nuevo a un paso de salir eliminada de la pista de Mira quién baila tras quedar por tercera vez consecutiva sentenciada.

Esta vez los jueces la mandaron a la cuerda floja contra la boxeadora Naomi Valle dejando a muchos televidentes sorprendidos, pues en esta misma quinta gala se salvó de irse de la competencia.

Los jueces españoles Toni Costa e Isaac Rovira conversaron con La Teja al finalizar el programa de este domingo y nos dieron sus razones del por qué la periodista fue nominada de nuevo.

LEA MÁS: Critican vestido de periodista de Teletica y hasta la mamá de Keyla Sánchez salió rascando

La misma Janeth mencionó en el programa Mira quién habla que estaba asombrada con la decisión de los jueces porque sentía que ha mejorado mucho en la técnica y que le parecía que no estaban valorando su esfuerzo.

El juez Toni Costa aseguró que esta es la nominación que más les ha costado en lo que va de Mira quién baila. Teletica

Ante esto el juez Toni Costa aclaró que han visto la evolución de todos los concursantes y que más bien la nominación de esta quinta gala fue la “más complicada de todas”.

“Como hemos dicho, esta nominación ha sido la más complicada porque estábamos muy parejos. Hemos visto un par de parejas por ahí que despuntan, por así decirlo, pero hay otras que están en el mismo nivel. Tocó Janeth como pudo haber sido otro que estaba en esa línea delgada. Yo sí expuse que el baile de Janeth me gustó en parte, pero no tanto en la parte técnica que es de lo que nos agarramos para poder decir quién se va a la parte de nominación o no, y eso es lo complicado”, dijo.

Toni Costa e Isaac Rovira hablaron de la nominación de Janeth García

Por su lado, Rovira señaló que no necesariamente se tiene que bailar mal para estar ser nominado y que ellos si toman en cuenta lo mucho que se esfuerza cada famositico en la semana.

“Sí que es cierto que trabajan mucho y eso nosotros lo valoramos mucho, lo sabemos, pero al final tenemos que decidir cuál nominar y, como he dicho antes, ha sido una nominación muy difícil, la más complicada. Todo el mundo tenía un nivel muy parecido. Todo el mundo ha hecho coreografías muy buenas, pero también han hecho errores y al final estas son nuestras decisiones”, dijo.

LEA MÁS: Así reaccionaron Coco Roper y su hija al ver en vivo a Lynda Díaz en “Mira quién baila”

Ningún favorito

Toni también se refirió al zafis que hubo durante la presentación de Lynda Díaz, quien se quedó bailando sin música, pues la producción del programa tuvo un problema técnico con la máquina que reproduce las canciones.

“Imagínate en Mira quién baila en España era en directo también y ha pasado que cualquier tropiezo, fallo con el vestuario y hay que continuar. Hoy aquí la música se ha parado, no pasa nada, esto es en vivo y la gente tiene que entenderlo en sus casas. Tuvo suerte (Lynda) porque pudo volver a repetir de igual manera, son cosas que pasan”, mencionó el experto bailarín.

Para muchos seguidores del programa Lynda Díaz debió ser la nominada, según lo expresaron en las redes sociales del programa. Fotografía: Lilly Arce.

Ambos jueces aseguran que han visto mucha evolución por parte de todas las parejas, y aunque ya van casi que por la mitad del programa aún es muy temprano para decir cuál famositico los ha sorprendido más.

“Todos tienen sus evoluciones, es cierto que cada uno evoluciona a su ritmo, entonces hay gente que a lo mejor será nominada pronto o ya ha sido nominada y ha tenido una evolución enorme, pero a lo mejor no con la evolución suficiente. Hay gente que baila muy, muy bien ya desde el principio y, a lo mejor, evolucionó más lentamente porque ya baila bien, entonces es difícil decir cuál ha sido la pareja con mayor evolución”, agregó Rovira.

LEA MÁS: Lynda Díaz se “picó” con Naomy Valle en Mira quién baila, ¿qué pasó?

El juez Isaac Rovira asegura que todos han hecho "coreografías muy buenas, pero también han hecho errores" y al final en eso basan sus decisiones a la hora de nominar.

Este próximo domingo se conocerá si el público salvará a Janeth de nuevo y, además, se anunció que las ocho parejas que quedan en competencia tendrán que bailar dos coreografías.