Jueces Isaac Rovira y Toni Costa se despiden así de Costa Rica al terminar Mira quién baila

17/11/2024. Mira quién baila. Gala número diez. Estudio Marco Picado, Sabana, San José. Fotografía: Lilly Arce.

Los jueces españoles Isaac Rovira y Toni Costa ya abandonaron el país tras terminar, oficialmente, la primera temporada de Mira quién baila (MQB).

El primero en dejar Costa Rica fue Rovira, quien iba para Barcelona, España, y fue llevado al aeropuerto la tarde del martes por la periodista Minerva Rojas, con la que por lo visto hizo muy buena amistad.

El bailarín aprovechó que hubo un retraso en la salida de su vuelo para agradecer, a través de su cuenta de Instagram, el gran apoyo que le dieron estos tres meses no solo en Teletica sino todos los ticos.

Isaac Rovira anunció que el próximo año estará de vuelta lo que hace sospechar que estará de nuevo en MQB. Fotografía: LillyArce (Lilly Arce )

Isaac dijo haberse sentido como en casa desde el primer momento que llegó al país, sin imaginar toda la aventura que le esperaba. Él si se quedó todo este tiempo, por lo que hasta ahora se reencontrará con su familia.

“Quién iba a decir que hace tres meses cuando llegué aquí a Costa Rica, que llegué sin saber lo que me esperaba, haya encontrado una familia enorme y maravillosa dentro de Teletica, dentro de canal 7, que haya hecho tantos amigos y, sobre todo, que haya aprendido tanto. Me voy de aquí con la sensación de que he aprendido mucho, he trabajado mucho, he estado cansado. Ayer (lunes) no pude subir ni una historia, me pasé todo el día durmiendo, no podía con mi vida, pero estoy muy feliz”, mencionó.

Rovira tuvo que tomar un primer vuelo rumbo a Madrid y después otro hacia Barcelona, y hasta este miércoles se pudo abrazar con su esposa e hija.

El español Toni Costa se fue del país hasta este miércoles. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

En el caso de Toni Costa este miércoles desayunó su último gallo pinto en el hotel donde estuvieron hospedados todos estos meses, y en horas de la tarde se enrumbó hacia el aeropuerto Juan Santamaría para regresar a Miami, Estados Unidos, donde vive desde hace tiempos.

El instructor de zumba sí logró viajar varias veces a visitar a su familia, en especial a su hija Alaia, durante las doce galas que duró esta primera temporada de MQB, así que por eso se quedó unos días más para descansar bien.

Toni Costa se comió su último gallo pinto

“Gracias. ¡Pura vida!”, publicó Toni mientras se subía al avión de regreso a casa.

Rovira dijo en una de sus historias que regresará el próximo año por lo que ya es un hecho que habrá segunda temporada de MQB en el 2025 y que los españoles seguirán como jueces.