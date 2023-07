¡Jueee! Jair Cruz llegó bien acompañado al concierto de Grupo Frontera

Jair Cruz se llevó a todos sus hijos al conciertazo. (JOHN DURAN)

El locutor Jair Cruz llegó muy bien acompañado al concierto de Grupo Firme, pero no por su pareja o algún compa, sino por unas personas muy especiales para él como lo son: sus seis hijos.

El locutor le contó a La Teja, que estaba trabajando en el chivo realizado este lunes en el Centro de eventos Pedregal, ya que en uno de los bloques del concierto se iba a festejar el 25 de julio y él era el encargado de ponerle color al asunto.

“Hay un bloque donde se va a celebrar a Guanacaste, y me vine bien acompañado con este montón de muchachos”, dijo.

Ellos se llaman Jair, María Angélica, Valeria, Fabiana, Camila e Isabella.

Cruz recordó que cuando sus hijos eran pequeños y a él le tocaba bretear en conciertos, y en lugares lejanos como Palmares y Liberia, sus hijos no podían disfrutar.

“Ahora que son mayores me lo llevó y eso para mí es muy chiva, que puedan ver el trabajo que hago y poder compartir con ellos”, dijo.

Mientras que su hija Fabiana Cruz, nos contó que disfrutar con su papá, es algo que les llena el corazón.

“Mi papá dice que lo único que se lleva uno son los conciertos y los viajes, y para mí los conciertos son importantes y aún más cuando los comparto con él y mis hermanos, siempre tratamos de venir juntos a las actividades que tanto nos gustan”, expresó.

También reveló que una de sus piezas favoritas es “Bebé dame”, del famoso grupo.

“Yo era muy reguetonera y creo que la mayoría de los que estamos aquí lo éramos, pero esa canción hizo que me gustará mucho la música, y espero que el grupo me sorprenda porque al final, eso es lo que me llevo”, dijo Fabiana.

Otra de las hijas, María Angélica Cruz contó que lo más importante para ella es compartir con todos sus hermanos. “Nosotros tenemos una regla, si falta alguno no se hace nada, y el poder compartir con todos es muy importante”.

Ella expresó que aunque dos de sus hermanos no fueran muy fans de la banda, igual se apuntaron para verse todos.

La joven de 26 años, dijo que esperaba pasarla bastante bien, ya que las piezas de los mexicanos eran para disfrutar.

“Me encanta la música, la nota, y espero bailar con mi papá”, comentó.

LEA MÁS: Así está el ambiente en el concierto de Grupo Frontera

Movido.

Las puertas del evento se abrieron desde las 2 de la tarde, donde los asistentes pudieron disfrutar de DJS nacionales, mientras que a las 6 de la tarde muchos se deleitaron con varias de las canciones que interpretaron los artistas nacionales Marko y Leo Jara y Arlene Elizondo.

Leo Jara fue uno de los teloneros. (JOHN DURAN)

Desde que llegaron al país, los integrantes del Grupo Frontera prometieron dar uno de sus mejores shows, al ser su primera vez en el país y por esta razón muchas personas sacaron sus mejores chaines para acompañarlos.

Previo al concierto las personas entraron bastante animadas, ya que el grupo tiene muy buenas piezas, como “Un x100to”, la cual fue en colaboración con el puertorriqueño Bad Bunny, y ha sido uno de sus grandes éxitos.

LEA MÁS: Grupo Frontera ya está en Costa Rica y esto es lo que le promete al público tico

Entre botas, cuadros, rayas y puro bling bling, nos topamos a Jessi González, vecina de La Fortuna de San Carlos, quien llegó con un enagua de mezclilla y una blusa blanca. Ella aseguró que escogió esta mudada porque se iba a pegar una buena bailada y que si sudaba, ocupaba algo bien fresquito para la ocasión.

Así mismo, contó que su canción preferida era “Tulum”, con el artista Peso Pluma, y que esperaba un buen concierto.

Jessi González y compañía llegaron muy guapas.

“Espero que sea un buen concierto, es la primera vez que vienen y esperamos que este show se repita”.

El grupo inició el concierto con buena energía interpretando la canción “No se va”.

Después de eso, hicieron un recorrido por sus extensa lista de temas, que eran acompañados por los gritos y aplausos de ticos que lo dieron todo para pasarla más que tuanis.