Juez de Mira quién baila dejará la mesa este domingo

Uno de los jueces de Mira quién baila (MQB) prepara una sorpresa para la novena gala. (redes/Instagram)

Uno de los cuatro jueces de Mira quién baila (MQB) dejará la mesa del jurado en esta novena gala, eso sí, será solo por unos minutos.

Se trata del juez más carismático, Mauricio Astorga, quien se volverá a poner los zapatos de baile este domingo 9 de noviembre, y lo hará acompañado de una cara muy conocida para él.

Astorga repetirá dupla con la talentosa bailarina Alhanna Morales, la misma que lo acompañó hace un año, cuando se animó a debutar en la pista del Estudio Marco Picado, no como jurado, sino como bailarín invitado.

LEA MÁS: Mauricio Astorga celebra 15 años de uno de los proyectos que más alegrías le ha dado

Mauricio Astorga y su Katherinne Campos en la pista de Mira quién baila. (Instagram)

Buen ritmo

En aquella ocasión, el también actor y director de teatro sorprendió a todos con su ritmo, su sentido del humor y la excelente química que tuvo con la bailarina profesional. Ahora ambos se preparan para revivir esa experiencia, aunque con nuevos retos y una coreografía que promete levantar aplausos.

Astorga, quien ha sido parte fundamental del panel de jueces en esta temporada, dijo que aceptó el reto con gusto y que lo hace como una forma de celebrar el esfuerzo de todos los participantes.

LEA MÁS: Mauricio Astorga está a un paso de hacer realidad la profesión de uno de sus personajes, ¿quién lo hubiera imaginado?

En esta novena gala también habrá otro emocionante momento, pues cabe recordar que están nominados Ericka “Keka” Morera y Daniel Montoya. Esta es la tercera vez del humorista en zona de sentencia y habrá que ver si le alcanzarán los votos para sacar a la periodista de la competencia.