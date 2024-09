Juez español de Mira quién baila nos contó los sacrificios que hizo para venirse para Costa Rica

El bailarín español Isaac Rovira será uno de los jueces de Mira quién baila de Teletica.

Este domingo 15 de setiembre se estrena el programa Mira quién baila por Teletica, el cual tendrá dos jueces de categoría internacional.

Se trata de los españoles Isaac Rovira y Toni Costa, quienes junto al tico Mauricio Astorga y la salvadoreña Isabel Guzmán (radicada en el país) serán los encargados de calificar a las 11 parejas en competencia.

Conversamos con Rovira, quien nos confesó que será su primera vez como juez en un concurso de tele y todos los acomodos que tuvo que hacer para estar estos tres meses en Costa Rica.

- ¿Hace cuánto lo contactó la producción?

Yo tenía contacto con Teletica desde hace mucho tiempo porque vine a Costa Rica hace seis años, tuve la suerte de que me invitaran a participar en el Dancing with the Stars en una gala como juez invitado, entonces a raíz de ese momento estuve en bastante contacto con la producción del programa.

De hecho, me habían invitado al siguiente para venir de juez, lo que pasa es que vino la pandemia y se hizo un parón en el programa. Hace dos años que se hizo otra vez Dancing, también me contactaron de la producción para volver a venir, estuve en conversaciones con Vivian Peraza y estuve a punto de venir, pero coincidieron varias cosas tanto laborales como familiares. Mi hija justo nació en octubre de ese año, entonces coincidían, por ese motivo no pude venir para acá.

Justo en diciembre me contactó otra vez Vivian y me dijo: ‘Isaac, vamos a hacer Dancing en setiembre’ y yo dije: ‘¡pues vamos, cuenta conmigo!”. Tuve la confirmación definitiva a finales de julio y yo: ‘¡pues venga!’, y yo a reorganizar mi vida de nuevo.

Isaac Rovira dejó a su esposa e hija en España, las cuales espera traer a finales de octubre.

- ¿Qué tuvo que reacomodar para venir estos tres meses a Costa Rica?

Son más de 3 meses, exactamente 94 días (risas), porque llegué el 31 de agosto y me voy el día 3 de diciembre.

Y sí, he tenido que arreglar muchas cosas a nivel familiar, evidentemente, pues bueno, mi mujer (Sarai Xicola) es la primera que me ha apoyado, que me ha animado a venir a hacer este proyecto, cosas que sin su apoyo no lo hubiera podido hacer, y aquí estoy. Nos hemos organizado para que pueda ella seguir trabajando y llevar a la peque a la escuela y bueno, con la ayuda de los abuelos, tanto de mi parte como por su parte, estos tres meses tirarán para adelante bastante bien y sobre todo, a nivel laboral.

- ¿Piensa traerlas al país en algún momento para que conozcan?

Sí. Hablamos cada día por FaceTime o videollamada, pero no es lo mismo. Mi mujer tiene todavía unos días de vacaciones que se puede reservar de su trabajo y estamos mirando a ver si encontramos alguna combinación de vuelos aceptables para poder venir desde Barcelona y vendrá, si todo sale a bien, a finales de octubre, principios de noviembre para estar acá unos 10 días, conocer el país y estar conmigo.

- Está encargado del opening de esta primera gala, ¿qué le han parecido los bailarines ticos?

Los bailarines profesionales que tiene el programa son excepcionales. Hay un equipo increíble, hay muy, muy buen ambiente, se llevan muy bien todos como equipo y son unos bailarines muy versátiles que tanto son capaces de bailar un hip hop, un country, un contemporáneo a un vals y eso es muy difícil de encontrar y la verdad es que estoy trabajando a gusto con ellos.

El español vino en el 2018 y estuvo como juez invitado en una gala de Dancing with the Stars.

- La vez pasada vino a solo una gala ahora está más metido en la producción del programa, ¿cómo se ha sentido?

Vengo de un mundo distinto, del baile de competición de ballroom, yo hice tres temporadas de Mira quién baila hace muchos años, en el 2005 que empezó en España, y estuve participando como bailarín de famosos, pero esa fue mi última participación, después me dediqué al deporte, a la competición, entonces para mí es una primera experiencia televisiva y la verdad es que todo el mundo me está ayudando mucho, estoy aprendiendo mucho.

- ¿Será un juez duro a la hora de calificar?

No te puedo describir 100 por 100 porque a lo mejor improviso al último momento y a ver qué me sale, pero sí tengo claro que no quiero ser distinto a como soy yo en mi vida real. Soy una persona bastante extrovertida, que simpatiza mucho con la gente, entonces no soy nada duro, ni serio ni exigente, no creo ese ambiente, pero sí que me voy a fijar mucho en el apartado técnico, es mi trabajo, es mi vida real, soy especialista en la parte técnica del baile y eso no es de un día para otro que se logra, por eso siempre hablo que quiero ver una evolución en eso.

El español Isaac Rovira está encantado porque esta vez sí podrá conocer más de Costa Rica en los tres meses que vivirá aquí.

- Acá se está reencontrando con un viejo amigo y hasta rival, Toni Costa, ¿hace cuánto no se veían?

Nosotros hemos estado desde jóvenes compitiendo juntos, él es de una ciudad que se llama Valencia y yo de Barcelona, pero en las competencias competíamos por toda España y pues siempre coincidíamos en pista. Luego, hicieron el primer casting para el Mira quién baila de España y coincidí en el programa con Toni e hicimos muy buena amistad, compartíamos experiencias, viajes y nos la pasamos bien. Él sí siguió en televisión y perdimos un poco el contacto, como 13 o 14 años, porque ya después él se fue a hacer el Mira quién baila Miami y ahí se quedó a vivir.