Juez Isaac Rovira de Mira quién baila nos confesó hace cuánto no baila frente al público

Isaac Rovira bailó junto a Lucía Jiménez en la semifinal de Mira quién baila. Fotografía: LillyArce (Lilly Arce )

El juez Isaac Rovira fue uno de los invitados a la pista de Mira quién baila en esta semifinal y, según nos confesó, estaba más nervioso que bistec de peseta, como popularmente, decimos los ticos.

El español confesó que tenía bastantes años de no bailar frente a un público, pues ahora ya no está metido en competencias sino que su papel ahora es el de profesor o juez en estos formatos en España.

Aunque ya había bailado en otras galas, era la primera vez que lo hacía solo junto con Lucía Jiménez, a quien calificó como una bailarina “excepcional”.

“Bailar con Lucía es un placer, hay que tener en cuenta que yo hacía casi 10 años que no me ponía en una pista de baile con público a bailar, porque ya llevo 10 años estando del otro lado juzgando y entrenando parejas para que bailen, pero bailar yo hacía mucho que no lo hacía, pero estoy con muchas ganas”, nos dijo antes de iniciar la onceava gala.

El juez español también nos confesó que estos tres meses en Costa Rica se le han pasado muy rápido y que aún sabe que extrañará mucho el formato, pero igual lo tiene muy feliz el saber que pronto se reencontrará con su esposa e hija a quienes no ve desde que aceptó la invitación de Teletica.

Mimi Ortiz, Diego Bravo, Naomi Valle y Lisbeth Valverde son las cuatro estrellas que ya están en la final de esta primera temporada de Mira quién baila.