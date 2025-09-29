Juez Mauricio Astorga a Ericka Morera tras fallo en su coreografía: “Me encanta que te haya pasado”

La periodista Ericka Morera se llevó tremendo susto en esta tercera gala de Mira quién baila, pues se resbaló y por poco se cae. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Ericka Morera vivió un momento bastante angustiante durante su presentación en la tercera gala de Mira quién baila (MQB).

La periodista por poco y se cae en media coreografía, pero por suerte su compañero Javier Acuña la tenía bien agarrada de una de sus manos y evitó que se fuera al suelo.

A pesar del susto, ella logró seguir como si nada con la coreografía al ritmo de Quickstep.

Javier Acuña logró agarrar a Ericka Morera para que no se cayera del todo en la pista. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El juez Toni Costa hasta la puso a hacer el paso de nuevo, para que el público viera que le salía muy bien.

“Es paradójico, pero me encanta que te haya pasado eso porque demostraste que sos una artista de verdad. Un artista de verdad es el que se levanta de un error, que sigue adelante y hace como que nada ha pasado porque el público merece seguir viendo el espectáculo. Esto que acabamos de ver me parece divino”, le dijo el juez Mauricio Astorga.

La jueza Isabel Guzmán le pidió “más calma, más calma” porque a su parecer andaba muy acelerada o emocionada.

“No menos energía sino más control”, mencionó la actriz.

Ericka ha sido, hasta esta tercera gala del formato, la primera que ha tenido una susto así en la pista, pero a pesar de eso terminó siendo aplaudida por el público por su coraje y esfuerzo de terminar la coreografía como si nada hubiera pasado.