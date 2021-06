“Desde hace unos años soy conferencista y me he dado cuenta que muchos de los problemas que tenemos se deben al miedo y las inseguridades, dos aspectos que podemos sacar de nuestras vidas y que podemos transformar si tenemos una guía que nos ayude a reflexionar. Sé que a veces una sola sesión de coaching es cara y no está al alcance de muchas personas, por eso el propósito del libro es que sirva para que los lectores hagan un autoexamen de lo que realmente debe significar el éxito en sus vidas”, mencionó.