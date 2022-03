Julián, hijo de Maribel Guardia, dice que no le quita el sueño la repartición de la herencia de su papá

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, se toma con tranquilidad el tema, aunque igual lucha por lo suyo. Foto: Instagram

Julián Figueroa, hijo de la actriz costarricense Maribel Guardia, no se salvó de las preguntas de los periodistas mexicanos sobre la herencia de su padre, Joan Sebastian, quien murió el 13 de julio de 2015.

A pesar de que el muchacho es muy tranquilo y relajado en ese tema, espera que este 2022 sí sea el “año bueno” y se repartan los bienes tal y como lo dejó escrito su papá, según cuenta Infobae.

Juliancito aseguró que, independiente del tema de la herencia que no parece tener un desenlace cercano ni próspero, su padre le enseñó a trabajar muy duro por las cosas que quiere en la vida y que eso es lo mejor que le pudo dejar, siendo esa su verdadera herencia, no lo material.

“Llevamos mucho, no sé ya en qué parte vamos, porque de verdad llevamos tanto tiempo. Lo que me queda claro es que lo que mi papá me enseñó fue a trabajar, a ser un hombre valiente, a ser un hombre que lucha por el bienestar de su familia y a valerme de mi propio talento, ya lo demás si se soluciona o no (hace caras de que no le importa), pues ojalá que sí, pero si no, no me quita el sueño”, aseguró.

Bronca

Como suele pasar en muchos de estos casos, una vez que alguien fallece, los hermanos aplican aquel dicho de: “si te vi, no me acuerdo”. Este caso no fue la excepción, ya que los ocho hijos del cantante han pasado agarrados desde que falleció.

Juliana, la hija menor de Joan Sebastian, fue la primera en salir en defensa de su herencia y afirmó que sus familiares no le han dado los carros, terrenos, joyas y propiedades que, según ella, ya fueron distribuidas entre sus hermanos.

A pesar de estas afirmaciones, Julián Figueroa había declarado que no solo su hermana ha sido privada de su herencia, ya que tanto él como los otros hijos de Joan Sebastian no han recibido la parte de la fortuna que les dejó el “Rey del jaripeo”.

Julián Figueroa ya no se lleva con su hermana Juliana.

El hijo de Maribel Guardia, eso sí, aseguró que a él le dejó algunas propiedades en vida. “Las casas que yo tengo, que son Las palmas y un rancho en Veracruz, me las dejó mi papá en vida, muchos años antes de morir”, explicó.

Juliancito había dicho que antes de la muerte de su tata, él llevaba una relación muy cercana con su hermana Juliana, pues la ayudaba cuando lo necesitaba. No obstante, después del fallecimiento, surgió un distanciamiento entre los dos y la bloqueó de redes cuando su hermana menor lo eliminó de todas sus cuentas.

Con José Manuel Figueroa también ha habido diferencias, aunque se dice que se llevan mejor.

Maribel también se ha referido al tema, asegurando que a todos se les dará partes iguales.

“La herencia continúa y los ocho hijos, más Alina (exesposa de Joan), son herederos por partes iguales”, comentó la tica.

También habló sobre las regalías que generan las canciones del “Poeta del pueblo” en los Estados Unidos, las cuales también deben ser repartidas por partes iguales entre los nueve herederos.