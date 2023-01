Julieta Venegas hizo una ruda confesión sobre su expareja

Julieta Venegas es una de las cantautoras mexicanas más reconocidas. Archivo

La cantante Julieta Venegas recordó el momento en el que terminó su relación con el músico chileno Álvaro Henríquez, con el que contrajo matrimonio cuando ella iniciaba su carrera.

La artista mexicana detalló en el programa de YouTube del presentador Yordi Rosado que el momento de la ruptura amorosa tuvo que ver con el video de una canción que el cantante de Los Tres le compuso.

“Él me escribió una canción súper bonita, muy romántica que se llamaba ‘No me falles’, que es hermosa y en el videoclip que se hizo de esa canción salió una actriz (de la que) después él se enamoró y me dejó por esa actriz (la chilena Patricia López)”, compartió.

Ambos se casaron en 1998 pero el matrimonio no les duró más de dos años, sorprendiendo así a su público por lo poco que estuvieron juntos.

La cantante asegura que no guarda ningún resentimiento hacia el cantante, pues la gran distancia entre ambos fue un inconveniente.

“Ahora se me hace chistoso, yo lo adoro (...) nos divorciamos muy rápido, más bien lo pudimos anular, fue tan rápido que pudimos anularlo”, confesó la voz de “Eres para mí”.

Ella además explicó que el distanciamiento también influyó mucho en la relación.

“Lo conocí porque es músico, él vivió siempre en Chile y yo siempre en México, nos casamos, pero cada quien viviendo en su país”, señaló la intérprete de “Me voy” durante la entrevista con el expresentador de “Otro rollo”.

“Nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir y nadie se mudó nunca de su país, nunca se resolvió y nos separamos más o menos rápido”, explicó la cantautora. Hoy en día, ya en una faceta madura como madre de una niña, todo lo ve de una manera más ligera: “Me encantan las vueltas (de la vida)”, acotó.