Julio Iglesias está malísimo con algo que le hizo un periodista

Julio Iglesias se manifestó en redes. (AFP)

Julio Iglesias estalló en redes sociales al contar lo que le hizo un periodista.

El intérprete de “Con la misma piedra” utilizó sus redes sociales para manifestar su enojo, ya que inventaron que se retiraba de la música definitivamente.

“Hoy me he levantado con la noticia falsa de que me retiro, en estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo y hoy han llegado aún más lejos”, inició diciendo.

Iglesias le contó a sus millones de fanáticos que supuestamente un amigo de él le contó a un periodista que ya no puede ni quiere cantar.

“El día que yo me vaya a retirar, yo personalmente lo anunciaré con pena, pero con dignidad. Es increíble el mal que puede hacer un mal periodista”, comentó.

El famoso cantante, para callar bocas, dijo que él estaba feliz trabajando en una serie en Netflix, con la cual le cambiará la percepción de su vida.

“Mientras tanto, y como siempre, todo mi cariño”, concluyó.

Recordemos que en junio del año pasado había circulado que el artista había fallecido, y momentos después de que circulara por todos los medios, él mismo desmintió el rumor.