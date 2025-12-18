¡Justin Bieber terminó en el suelo! Se filtra video de tensa pelea del cantante frente a su esposa

Justin Bieber es tendencia en redes tras ser captado protagonizando una pelea callejera. (Instagram/Archivo/Instagram/Archivo)

El nombre de Justin Bieber volvió a sacudir las redes sociales y no precisamente por su música.

En las últimas horas se filtró un video que muestra al cantante canadiense envuelto en una tensa confrontación que terminó de la peor manera: en el suelo y frente a varias personas que presenciaron el altercado.

Las imágenes, que se han compartido como pólvora en Instagram, X y TikTok, captaron el momento en que Bieber discute acaloradamente con otro hombre dentro de un edificio.

Justin Bieber tuvo una pelea callejera frente a su esposa

LEA MÁS: Justin Bieber enciende las alarmas entre sus fans tras video en el que luce irreconocible

Al inicio, todo parece quedar en palabras, pero la situación escala rápidamente, y se transforma en un forcejeo físico que sorprende a quienes estaban alrededor.

En cuestión de segundos, el intérprete de Sorry pierde el equilibrio y cae al piso, mientras los presentes observan sin intervenir de inmediato. La escena llamó especialmente la atención por la vulnerabilidad que mostró el artista, quien usualmente se mueve rodeado de seguridad privada.

Esposa estaba cerca

El video también generó revuelo porque, a pocos metros del altercado, aparece una mujer que ha sido identificada como Hailey Bieber, esposa del cantante, quien habría presenciado la pelea.

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron. Algunos internautas criticaron la aparente ausencia de guardaespaldas y la falta de acción de quienes acompañaban al artista.

LEA MÁS: ¿Quién es la millonaria pareja que se casó en Costa Rica con Justin Bieber de invitado?

En un video compartido por TMZ se muestra cómo agreden a Justin Bieber delante de su esposa Hailey Bieber.#justinbieber #haileybieber #pelea #javierceriani pic.twitter.com/JFlPy3PZg0 — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) December 17, 2025

Hasta el momento, ni Justin ni Hailey Bieber se han pronunciado al respecto, pero el clip sigue sumando reproducciones, comentarios y teorías que mantienen al cantante en el centro de la conversación digital.