Farándula

¡Justin Bieber terminó en el suelo! Se filtra video de tensa pelea del cantante frente a su esposa

Captan al cantante Justin Bieber protagonizando una pelea callejera

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Justin Bieber
Justin Bieber es tendencia en redes tras ser captado protagonizando una pelea callejera. (Instagram/Archivo/Instagram/Archivo)

El nombre de Justin Bieber volvió a sacudir las redes sociales y no precisamente por su música.

En las últimas horas se filtró un video que muestra al cantante canadiense envuelto en una tensa confrontación que terminó de la peor manera: en el suelo y frente a varias personas que presenciaron el altercado.

Las imágenes, que se han compartido como pólvora en Instagram, X y TikTok, captaron el momento en que Bieber discute acaloradamente con otro hombre dentro de un edificio.

Justin Bieber tuvo una pelea callejera frente a su esposa

LEA MÁS: Justin Bieber enciende las alarmas entre sus fans tras video en el que luce irreconocible

Al inicio, todo parece quedar en palabras, pero la situación escala rápidamente, y se transforma en un forcejeo físico que sorprende a quienes estaban alrededor.

En cuestión de segundos, el intérprete de Sorry pierde el equilibrio y cae al piso, mientras los presentes observan sin intervenir de inmediato. La escena llamó especialmente la atención por la vulnerabilidad que mostró el artista, quien usualmente se mueve rodeado de seguridad privada.

Esposa estaba cerca

El video también generó revuelo porque, a pocos metros del altercado, aparece una mujer que ha sido identificada como Hailey Bieber, esposa del cantante, quien habría presenciado la pelea.

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron. Algunos internautas criticaron la aparente ausencia de guardaespaldas y la falta de acción de quienes acompañaban al artista.

LEA MÁS: ¿Quién es la millonaria pareja que se casó en Costa Rica con Justin Bieber de invitado?

Hasta el momento, ni Justin ni Hailey Bieber se han pronunciado al respecto, pero el clip sigue sumando reproducciones, comentarios y teorías que mantienen al cantante en el centro de la conversación digital.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Justin BieberPelea Justin Bieberesposa Justin Bieber
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.