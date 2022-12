Karel Hernández no lo ve pero siente el cariño con que lo han recibido en Repretel

Karel Hernández ha aportado frescura a las transmisiones. Cortesía.

El músico no vidente Karel Hernández es el fichaje por el que apostó Repretel en estas transmisiones de toros de fin de año y no ha decepcionado.

Su capacidad de improvisación así como el sabor que le imprime a lo que hace, ha caído muy bien en la pantalla del 6 y le ha dado un poco de frescura al consolidado elenco que tienen.

Karel cuenta que desde el primer día le abrieron los brazos a pesar de que nunca había trabajado con ellos ni tampoco en las transmisiones de toros. Allí hace mancuerna con figuras como Norval Calvo, Padre Mix, Franklin Vargas, Cañero, Edson Picado, Katherinne González y más.

Recordemos que el cubano es parte del programa A Cachete de Multimedios, donde interviene al lado de Luis Carlos Monge, quien curiosamente ahora es competencia, pues está siendo parte de los toros de Zapote, que se transmite por canal 13.

Músico no vidente Karel Hernández lleva a ¡A cachete! en la piel y su corazón

El elenco de Toros del 6 ha recibido a Karel como uno más. Cortesía.

–¿Cómo ha sido la experiencia en los toros?

Extraordinario. Trabajar a la par de un elenco tan maravilloso, con mucho bagaje, lo que he hecho es aprender y siento que lo hago cada día más. Lo mío es la improvisación con referencia a los toros, a Palmares, a Repretel, la casa, la familia y gracias a Dios tengo el don de poder hacerlo.

–¿Es difícil intervenir sin ver lo que pasa en el redondel?

Sí, pero que uno no vea no quiere decir que no sienta, no perciba ni escuche. Yo veo a través de mis oídos o del tacto. Yo escuchó el grito de puerta y luego aquel portazo, también el cariño de los compañeros lo siento y la emoción que le ponen ellos al trabajo y eso me llena.

–El elenco ya lleva rato trabajando junto, ¿cómo ha sentido que lo tratan porque hasta lo vacilan?

Ha sido excelente, incluso me hacen chistes con mi condición y eso es lo que a mí me gusta, me gusta que vacilen siempre que sea con respeto y yo también lo hago.

–¿Sabía algo de toros?

No, es la primera, pero vamos aprendiendo poco a poco.

–¿Cómo fue que lo llamaron?

Norval (Calvo) me invitó para que estuviera en Pelando el ojo una vez y le gustó lo de la improvisación, habló con la gente de producción y gracias a Dios me llamaron.

–¿Cuándo se lo dijeron lo pensó o de una vez se tiró al agua?

No, de una vez me tiré al agua, el tren de las oportunidades pasa una sola vez y si usted no se monta ahí se quedó, si no se aprovecha no se logra el objetivo.

–¿Qué le ha dicho la gente de su participación?

Están muy contentos todos, se alegran del salto que di, he recibido comentarios muy positivos en las redes sociales de Repretel y eso me motiva a seguir trabajando.

Karel es parte de A Cachete, junto con Luis Carlos Monge. Cortesía.

–De la “competencia”, o sea, de su amigo Luis Carlos Monge, ¿ya recibió algún comentario?

Él está muy contento y agradecido de que me hayan llamado. Me dice que por mi talento, yo debo de surgir y que está bueno que me llamaran.

–¿Y usted también se alegra por él?

Exacto, los dos, aquí no nos llevamos pique, todas las televisoras hacemos nuestro trabajo para llevar un show para la familia.

Orgullosos.

Los nuevos compañeros de Karel están muy contentos de la participación del músico en esta nueva etapa y aseguran que han aprendido de él.

“Trabajar con él es toda una experiencia enriquecedora. Una persona con un talento buenísimo. Yo ya lo había visto anteriormente y él se adapta a cualquier tema con una capacidad de improvisación que es difícil de encontrar.

“En mis más de 30 años que llevo de trabajar en esto de los toros nunca un canal de tele había contratado a una persona con una discapacidad visual con esas capacidades artísticas tan impresionantes y la excelente persona y compañero que ha resultado”, dijo Norval.

Mientras que el Padre Mix señaló que les recuerda el lado más humano que tienen.

“Ha sido superenriquecedor para el equipo a nivel de contenido y humano ni que se diga, compartir con una persona con capacidades especiales, nos saca ese lado solidario, nos hace ser más humanos y nos enseña cómo podemos facilitarle la vida a otros con nuestra manera de actuar”, agregó.

Su amigo Luis Carlos Monge aseguró que no lo ha podido ver porque él también pasa socado, pero sabe que la está yendo excelente.

“No he podido ver nada de él, evidentemente él tampoco ha podido ver nada de lo mío... pero he visto comentarios en redes sociales y le ha ido muy bien. Ya hemos hablado de cómo nos va a los dos y nos alegramos por ambos, de hecho en la transmisión de la noche yo le mandé un saludo, porque lo bonito es que los que estamos en esto nos deseamos lo mejor, sea cual sea el canal”, dijo Monge