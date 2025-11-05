Exparticipante de Nace una estrella no solo “estrena curvas”, también sorprende con noticia sobre su carrera musical

La cantante Karen Box, conocida artísticamente como Kailin Garibaldi, no solo “estrena curvas” e imagen tras someterse a cinco operaciones estéticas, sino que también vive uno de los momentos más emocionantes de su carrera.

La artista, quien obtuvo el cuarto lugar en Nace una estrella (NUE) de canal 7, contó a La Teja que está a solo días de lanzar su primer tema original e iniciar una gira de trabajo por México, uno de los mercados artísticos más importantes de Latinoamérica.

Fotografía: Cortesía Karen Box.

“Vienen cosas muy grandes. Mi objetivo es desarrollar la carrera afuera, quiero llegar a hacer algo grande y llegar a ser una artista muy reconocida. Voy a ir a trabajar a México con mi mánager y productor Guillermo Hernández. Vamos a hacer eventos allá y a grabar, pero es sorpresa”, dijo la sancarleña.

Listísima para estrenar su primera canción

Karen viajará al país azteca a finales de noviembre, pocos días después del lanzamiento de su primer tema original, una pieza compuesta por su productor.

“Si Dios lo permite, en estos días la estoy sacando. Es mi primera canción original y es una pieza tropical, alegre en el ritmo, pero que habla de las mentiras”, adelantó sin revelar más detalles.

El tema se llama “Tú” y, actualmente, la cantante se prepara para grabar el video musical, que será parte del lanzamiento oficial.

De San Carlos a la GAM para cumplir su sueño

Tras su paso por Nace una estrella, la artista asegura que su vida cambió por completo.

“Gracias a Dios, el trabajito ha sido más gracias a todo ese evento que vivimos con NUE. Las puertas laborales se abrieron más y estoy muy contenta porque la gente ya me conoce más, más que todo, los niños, que cuando me ven, me preguntan si yo estuve en el programa de canal 7 y eso se siente muy bonito”, contó.

Karen dejó La Fortuna de San Carlos hace dos años y medio para vivir en Heredia junto con su mamá y sus dos hijos, desde donde impulsa su carrera.

Karen Box fue participante de la pasada edición de Nace una estrella. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“NUE fue el primer escalón de mi carrera”

La cantante recordó con cariño su paso por el reality, en especial cuando le tocó cantar en la previa del concierto de Myriam Hernández en Parque Viva.

“Fue una experiencia muy linda. Para mí, mi carrera siempre ha sido un sueño. Amo la música, soy feliz con lo que hago. Siempre dije que NUE era el primer escalón de mi carrera y a partir de ahí todo ha sido muy positivo”, afirmó.

Así usó el premio que ganó en el reality

Karen también contó qué hizo con los $1.000 (unos ₡530 mil) que recibió por obtener el cuarto lugar en el concurso de canal 7.

“El dinero hasta hace poco estaba guardado. Yo pago casa, carro y muchas cosas. Lo tenía ahí por si llegaba algún momento en que no tuviera eventos, y me surgiera la emergencia de usarlo para los gastos de mi casa, y así fue”, explicó.