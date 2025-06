Karen Box revela que tuvo que recurrir a esto tras ola de críticas en Nace una Estrella

karen Box confesó que lleva terapia. (Lilly Arce/LILLY ARCE)

Karen Box confesó que acude a terapia para manejar las críticas tras su paso por Nace una Estrella y así proteger su estabilidad emocional.

La Teja, que estuvo presente en la gala 10, conversó con la talentosa y nos dijo que ya ha ido a terapia dos veces.

“Estoy en terapia porque, sicológicamente, me han afectado mucho las críticas tan fuertes que la gente me ha hecho y hasta mensajes directos en los que la gente me trata con palabras muy fuertes”, comentó.

Box agregó que no tiene idea de quién está detrás de los perfiles que le hacen ese tipo de comentarios, pero presiente que es la misma persona.

“Uno bloquea y vuelve a aparecer otro perfil con los mismos insultos, entonces creo que es alguien que no sé qué le pasa. ¿Estará bien en casa?, dice uno”, agregó.

Karen Box estuvo en zona de riesgo. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Karen aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a toda la gente que la crítica y no le aporta nada bueno.

“No tengo nada que decirles, cada quien demuestra lo que su corazón tiene. Si usted es negro, negrura va a dar; si usted es blanco, cosas blancas va a dar. A esas personas que me critican y hablan sin saber quién soy yo, o como realmente es que se vive aquí, porque no saben lo qué es estar frente a cámaras y, es fácil estar detrás de un teléfono y nada más decir lo que usted piensa, pero les digo que Dios los bendiga, y los invito a leer el versículo de la biblia Lucas 6:45”, manifestó.

Karen Box le mandó un mensaje a las personas que la critican. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La vecina de Heredia detalló que ella no pretende tomar acciones con las personas que están detrás de estos perfiles, porque al final desconoce quiénes son.

Con la gala de este domingo, la joven de Heredia ha estado tres veces en zona de riesgo; de hecho, lloró con su mamita, quien la acompañó en el escenario, y agradeció a los jueces por darle una tercera oportunidad.

“Para mí es muy importante que el jurado me haya dado esta oportunidad de demostrar, una vez más, el talento que Dios me ha dado y de mi esfuerzo, de mis ganas de seguir en el programa. Siempre lo he dicho, mi objetivo es llegar a la final, no ganar, porque está muy reñido el triunfo, pero llegar y terminar este programa”, explicó.

Karen agregó que para la siguiente gala que es a finales de junio le va a poner todo el empeño para asegurarse su campo en la gran final del 6 de julio.

“Ahora vamos a estudiar, practicar y cuidarnos más para llegar a la gala 12”, dijo.

La guapa agregó que cree que le falta vocalizar mejor, y ponerle bonito a los consejos que le ha dado la profe María Marta.