Siempre voy en volanta, grande o pequeña, pero nunca he montado, porque me da miedo. Siempre me han dicho que los caballos sienten el miedo y como a mí me da susto no me animo a hacerlo por eso. Yo prefiero ir en la volanta o caminando para compartir con la gente y darles los regalitos que nos da la empresa para el público. Estos años han sido perfectos porque he ido con volanta pequeña que la jalan unos ponis (risas).