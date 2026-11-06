Karina Campos recibió una noticia que pone cuesta arriba su deseo de dar a luz por parto natural

La expresentadora Karina Campos dio a conocer este jueves la noticia que recibió recientemente y que pone cuesta arriba su idea de traer al mundo a su segundo hijo a través de un parto natural.

Campos debutó en la maternidad hace dos años con Lua, quien nació por medio de cesárea, y tal parece que su segundo hijo también nacerá por esa vía, a pesar de que ella quiere todo lo contrario.

Karina Campos se convertirá en mamá por segunda vez a inicios de 2027. (Instagram/Instagram)

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Kari hizo la revelación este jueves luego de contar que hace unos días debió salir en carreras en busca de atención médica por un fuerte dolor en el abdomen que hasta le complicaba caminar.

“Estuve grave”

“Hubo un día que, en serio, estuve grave, de verdad no pude caminar. El doctor me dijo que me fuera al hospital para que me hicieran un ultrasonido porque era la noche. Mi ginecólogo me atendió y no era nada, gracias a Dios, simplemente mi bebé ya estaba con la cabeza hacia abajo y para mí eso fue increíble porque Lua nunca varió, siempre estuvo sentada”, dijo Karina.

Ella estaba feliz porque su hijo estaba en posición para nacer, aproximadamente en tres meses, pero la manera en la que estaba le presionaba unas partes del abdomen y le producía el dolor que sentía.

“Estaba con la cabecita para abajo, pero tenía las cuatro extremidades para este lado (se toca una parte del abdomen) y parece que estaba haciendo demasiada presión en los músculos. Al parecer, los músculos se inflamaron y me dolían muchísimo, principalmente cuando caminaba”, explicó la creadora de contenido.

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Debido a la situación, a Karina la mandaron a reposo y colocarse compresas calientes para desinflamar la zona..

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“Y gracias a Dios nada grave”, dijo.

Tres días después de esa consulta, Karina sintió un gran alivio. El dolor desapareció rápidamente.

El bebé cambió de posición

El martes pasado Karina tuvo una nueva cita médica y le dieron la noticia de que su bebé se sentó, lo que complicó sus intenciones de traerlo al mundo por parto vaginal.

“No lo puedo creer, mi segundo bebé también está sentado, igual que Lua. Todavía tenemos mucho tiempo para que se acomode, es algo que puede pasar, pero ya no me voy a hacer ilusiones, que sea lo que Dios quieres, los planes de Dios son perfectos.

“Igual falta mucho tiempo para que nazca. Mi doctor me dijo que yo podía parir de forma vaginal y eso es lo que quiero hacer y no se me está dando otra vez y sé que debe ser terrible, demasiado dolor (el parto natural), pero pienso demasiado en Lua y me encantaría tener esa oportunidad para estar para ella, porque yo sé la recuperación que es (una cesárea) y no me puedo imaginar con eso con una bebé de dos años deseando que su mamá la alce y yo no tener mi cuerpo para atenderla al 100 por ciento”, agregó Campos.

Karina Campos y Mauricio Ulate revelaron este domingo 4 de octubre que el segundo bebé de la pareja será un niño. (Instagram/Instagram)

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Es realista en que aunque su bebé puede recuperar la posición en la que estaba, las posibilidades cada vez son menores porque su espacio dentro del vientre se reduce con el pasar de los días.