Karina Campos tuvo que ir de emergencia al hospital: “sangré como por dos horas”

Karina Campos contó que nunca había vivido una situación así. (Instagram)

Karina Campos preocupó a sus seguidores tras contar que tuvo una emergencia que la mandó al hospital.

“Hace demasiados días no hablábamos, he tenido unos días bastante ocupados, por eso no he aparecido por acá. Hoy tuvimos nuestra primera emergencia familiar que tenía que ver conmigo”, detalló en su cuenta de Instagram.

La creadora de contenido expresó que a las 5:30 de la tarde de este miércoles comenzó a sangrar por la nariz.

“No les puedo explicar cuánto, de verdad eran coágulos de sangre, me salía demasiado. Nunca me había pasado algo así, nosotros en la casa intentamos detener el sangrado y no se detuvo, entonces terminamos en el hospital, sangré como por dos horas y se me detuvo, nadie entiende, pero se detuvo, y ya me mandaron medicamentos”, señaló.

Campos confesó que fue un momento horrible y detalló que es diferente tener ese tipo de emergencias con bebé en brazos.

“Si no hubiéramos tenido a Lua, a los 15 minutos ya hubiera estado en el hospital, pero como está ella, pensamos demasiado de que si realmente valía la pena ir”, confesó.

En medio de la emergencia, Karina expresó que tomaron la decisión de ir al médico, pero que a su bebé tenían que darle comida y alistarla.

Karina Campos contó lo mal que estaba. (Instagra,/Instagram)

“No la podíamos llevar con hambre, entonces Mau (Mauricio Ulate, su esposo) me sostuvo la nariz, pero igual seguía saliendo la sangre. Lua comiendo, Mau buscando la pañalera, ustedes no saben, pero bueno, al final lo logramos”, detalló.

Kari expresó que en estos escenarios la vida cambia mucho, ya que no querían exponer a su bebita, la cual en este momento es la prioridad de ambos.

Karina Campos vivió una terrible situación con su salud.

De parte del equipo de La Teja, esperamos que tenga una pronta recuperación.