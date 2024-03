Karina Garay tras su despido de Repretel: “Estoy positiva y confiada en Dios”

Karina Garay trabajó en Repretel durante dos décadas. (Instagram)

La periodista Karina Garay fue parte de los colaboradores de Repretel que quedaron fuera de la empresa este viernes, tras ser despedidos debido al cierre de NC Once.

Garay confirmó a La Teja la noticia que, según dijo, la tomó completamente por sorpresa, pues jamás le pasó por la mente que el noticiero de canal 11 saliera del aire.

LEA MÁS: Repretel cierra uno de sus noticieros y estos periodistas fueron despedidos

Kari trabajó en Repretel durante 20 años, primero en Noticias Repretel y al poquito tiempo en NC Once, noticiero al que llegó desde su estreno, el 1 de diciembre del 2003.

Minutos después de recibir la carta y tras despedirse de sus compañeros, Garay conversó con este medio y entre lo que dijo, y nos dio mucho gusto de saber, es que está muy positiva y confiada en Dios.

“No me esperaba el cierre de NC Once, noticiero del que fui parte desde el inicio, primero como periodista y después como jefa de Información, pero es una decisión que toma la empresa y que no queda de otra que aceptarla.

“Me voy tranquila, agradecida con la empresa por haberme dado una oportunidad y estabilidad por veinte años. Por el momento no sé qué voy a hacer, pero estoy positiva, confiada en Dios y con la convicción de que las cosas se dan por algo”, agregó.

Contó que de los ocho periodistas que había en NC Once, cuatro fueron despedidos (La Teja supo que además de ella están Jaime Sibaja, Alberto Cuadra y Cristian Fallas), y los otros cuatro –Paul Ulloa, Jeimmy Morera, Rodrigo Guevara y Fernanda Chacón– se van a quedar en Repretel.

LEA MÁS: Repretel lleva un 2024 lleno de cambios y ajustes inesperados, aquí la lista completa

“Nos dijeron lo mismo que dice el comunicado. En una reunión nos anunciaron las decisiones de la empresa y nos explicaron que lo que buscaban era fusionar NC Once con Noticias Repretel y que en esa fusión había que despedir personal”, continuó.

Repretel sacó del aire este viernes NC Once. (Cortesía)

Karina contó que entre los sentimientos que experimenta en medio de todo esto, destaca la nostalgia, porque le tenía un gran cariño a NC Once.

“NC Once fue un noticiero al que le tomé mucho cariño, lo vi como un hijo, crecí junto a NC Once y di lo mejor de mí y todo mi mayor esfuerzo”, aseguró.

La periodista dijo que lo que queda ahora es arrollarse las mangas a buscar trabajo, ya que no puede darse el lujo de quedarse desempleada por mucho tiempo porque tiene dos hijas, una de las cuales va para la universidad el otro año.

“No puedo quedarme mucho tiempo desempleada, entonces voy a comenzar a buscar una nueva oportunidad. Estoy muy confiada en Dios y esperando cosas mejores”, finalizó.

LEA MÁS: Presidente de Repretel confirma despidos en canales 6 y 11

Desde La Teja nos solidarizamos con estos colegas y nos unimos en oración para que Dios les repare un trabajito pronto.