Karina Ramos acarició otro éxito en México

Karina Ramos llevó los talleres de su agencia de modelaje a México. (Instagram)

Karina Ramos sigue frotándose las manos con todas las oportunidades que le ha abierto México durante los últimos tres años.

La exmiss Costa Rica se fue a vivir a ese país para afianzar más su carrera en la televisión y el modelaje, y por los buenos resultados, la guapa no ha esperado mucho tiempo.

Este 2024, Kary empezó más que nunca con el pie derecho en ese país, ya que impartió los primeros talleres de su academia Imagination Empowerment en la nación azteca.

Fue el domingo 21 de enero cuando la tica “inauguró” su negocio tico por allá. El taller, contó la curvilínea, se basó en clases de pasarela, foto pose, oratoria, de preparación para casting y algunos consejos que ella compartió.

Ese día fue muy importante para Karina porque 15 chicas de distintas partes de México participaron en el taller y el programa mexicano Hoy y la revista TV y Novelas le dieron cobertura a la actividad.

Debido al éxito de la primera cita, Kari ya agendó una fecha más para impartir el mismo taller el 9 de marzo en Ciudad de México.

Medios mexicanos le dieron cobertura a los talleres que estrenó Karina Ramos en México. (Instagram)

“Imagination Empowerment no tiene requisitos físicos ni exige que los estudiantes cuenten con experiencia previa en modelaje o comunicación. Buscamos brindar herramientas para crecimiento personal y en desenvolvimiento para cualquier área de interés de los estudiantes”, refirió Karina.

México ha sido un país muy importante en el crecimiento profesional de Karina, quien hace pocos días celebró sus tres años viviendo allá con un mensaje donde reconoció que ahí comenzó a soñar muy en grande.

“Han sido tres años de sube y baja. He conocido partes de mí que no sabía que existían y he construido una nueva versión que amo mucho. Llegué hace tres años con una idea de lo que quería y mis sueños hoy jamás se comparan a lo que en ese entonces pensé que podía ser y hacer”, dijo la radiante exmiss Costa Rica recientemente.

