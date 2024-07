Karina Ramos confesó que antes no se sentía bien con su cuerpo por estas cosas que le decía la gente

Karina Ramos, modelo y empresaria (Instagram)

Cualquiera diría que Karina Ramos tiene un cuerpo perfecto y que por ende nunca se va a sentir o ver mal cuando se ve frente al espejo; sin embargo, asegura que eso no es así, pues le tomó mucho tiempo en aprender a amarse como es.

La exreina de belleza confesó que antes peleaba contra su cuerpo y más cuando recibía mensajes donde la criticaban y le ponían: “has subido mucho de peso”, “Kari tienes pies de señora”, “Ella está embarazada, los videos anteriores se le ve una pancita de embarazo”.

Mientras ella compartía algunas fotos en sus redes sociales estaba triste por dentro porque no se sentía bien consigo misma, hasta que decidió hacer un cambio y “construir una nueva versión”.

Ahora dice sentirse más linda y fuerte y con muchas ganas de seguir construyendo sus sueños tras aprender que primero está el amor propio antes de todo lo demás.

“La mejor lección que he aprendido es que cuando tú sabes quién eres, cuando trabajas en tu relación contigo mismo, no hay ningún comentario externo que te haga dudar de ti. Aprendí a disfrutar cada etapa, las buenas y las más o menos, aprendí a apreciar siempre lo bueno y evitar todo lo que no se siente bien en el corazón. Pero también, a no pelear con mi cuerpo si algunos días no se ve como me gustaría o si a veces me siento mal”, confesó.

Kari señaló que ya entendió que los “comentarios groseros y mal intencionados” seguirán aparenciendo, pero lo que importa es que a la única persona que le tiene que gustar “como te ves, como te sientes y como te comportas, es a ti mismo”.

“Los comentarios groseros y mal intencionados seguirán existiendo mientras existan personas mal educadas, frustradas e ignorantes que se sientan valientes y superiores escribiendo estupideces detrás de una pantalla, pero no son más que eso.

“Ningún mal comentario cambiará la realidad de quién eres. Y nunca olvides que todo lo que das regresa multiplicado, por eso los que nunca tienen nada bueno que decir viven frustrados y de mal humor”, recalcó.

Ramos le aconsejó a sus seguidores a dejarse de preocupar o darle importancia a “lo malo” y que se enfoquen más a dedicarse tiempo, a no minimicen los logros personales y virtudes.