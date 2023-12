Karina Ramos contó la terrible situación que vivió con sus dos perritos

Karina Ramos y Magui, uno de sus perritos. Archivo (Tomada de Instagram)

La guapa reina de belleza Karina Ramos está con el corazón en la mano debido a una situación que vivió con dos de sus mascotas.

Por medio de su cuenta de Instagram, la guapa contó que estaba muy preocupada, ya que sus dos perritos Xoli y Magui se pelearon.

“Xoli atacó a Magui y tuve que salir corriendo a la vete; al final dejaron a Magui internado, pero ya le dieron la salida. Xoli es tan grandote y lo golpeó tan fuerte que las dos pupilas no le reaccionaban igual, la veterinaria estaba preocupada, porque podía ser nada, pero también podía escalar”, comentó Kari.

La curvilínea expresó que ella salió a hacer un mandado por 10 minutos y cuando llegó encontró a sus mascotas muy silenciosas por lo que le parecía extraño.

“Cuando llegué Magui se quería salir del aparta, cuando lo volví a ver estaba hecho un puño, y cuando lo revisé tenía los ojitos llenos de sangre, la cabeza llena de mordiscos, el cuello y la oreja rota, por lo que salí corriendo a la vete porque nunca lo había visto tan asustado”, comentó.

La guapa ahora está en un dilema, ya que cuenta que todo se dio en su apartamento en México; pero confesó que tenía planeado venirse a Costa Rica con sus tres mascotas; sin embargo, ahora no sabe qué hacer.

“Yo estaba muy triste, me pasaron mil cosas por la cabeza. Magui ya tiene 12 años, es un perro muy saludable y activo a pesar de que no se le nota, pero una paliza de este tipo no creo que sea muy buena; además, me da miedo, lástima, y me preocupa la manera que lo hirió”, comentó.

Ramos expresó que sus dos perritos anteriormente se habían peleado, pero no de manera violenta.

“Algún día Magui me va a faltar y no estoy preparada para eso, ahora estoy viendo opciones a ver si mandó a Xoli a un campamento de entrenamiento para que esto no vuelva a suceder”, dijo.