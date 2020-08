“La sociedad por muchos años nos ha vendido la idea de que ‘entre más flaca, mejor me veo’ y eso ha provocado que hasta las chicas que ya son delgadas crean que deben perder peso para verse mejor. Unas caen en desórdenes alimenticios, otras no, pero la idea siempre está. El ‘miedo’ a subir de peso o a pesarnos persigue a muchos y no debería”.