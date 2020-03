“Uno de los vestidos de la final, porque tenía varias opciones, lo tuve que devolver porque el diseñador podía venderlo, otro fue hecho exactamente a la medida, entonces las diseñadores me lo están guardando y la ropa del día a día que ya tenía lista acá es la única que no sé si la voy a usar o no porque sé que eso lo puedo conseguir luego fácilmente, pero ahí vamos”, mencionó.