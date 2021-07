Karina Ramos denuncia y etiqueta a su supuesto acosador

La exmiss Costa Rica, Karina Ramos, denunció en sus redes sociales que está harta del acoso de una persona y por eso, compartió lo que está viviendo.

Por medio de un video y una publicación en Instagram, la guapa tica se desahogó y dijo que ya van más de seis que recibe mensajes en la red social de una muchacho que estuvo matriculado en su academia de modelaje y al que expulsaron por ese extraño comportamiento.

“Todo empezó como cualquier persona intensa, que me contestaba cajitas de preguntas unas seis o siete veces, me ponía mensajes y yo lo ignoré. Llegó un punto en que cada vez las cosas que contestaba eran más raras, entonces bloqueo el perfil, a los dos días me aparece otro perfil falso contestando cosas y he bloqueado más de 10 cuentas por eso.

“En donde trabajo hay una persona que empieza a pedir mi número, le dicen que no le pueden dar mi número y que cualquier cosa lo pueden hacer por medio de la academia, un día tengo una clase virtual y esta persona me pide que me quede después para pedirme el número. Como yo ya sabía lo que pasaba, yo lo atiendo y listo. Unos días después me llega un mensaje e identifico que la persona que lleva meses escribiéndome cosas superextrañas, hasta los números de vuelo en que viajo, es la misma que está inscrita en la academia. Entonces le escribimos y le dijimos que le vamos a devolver el dinero de la mensualidad y que ya no podía seguir, a lo que él dice que no es él”, contó.

Luego de eso, el cuento siguió y la persona hasta le dijo que se quería pasar a vivir donde ella vive para verla cuando la modelo viene al país. Eso fue lo que dejó con los ojos cuadrados a Kary.

“Pensé que era mentira, unos días después le escribí a la administración y le conté lo que sucedía, ¿adivinen qué contestaron en el condominio? que él ya estaba haciendo los trámites para pasarse a vivir ahí. Yo colapsé, me asusté y me puse a hacer los trámites para hacer la denuncia en el OIJ, tenga muchas pruebas, yo estaba tan desesperada que le contesté de que iba a tomar medidas legales”, detalló.

La persona nuevamente no entendió y siguió creando perfiles y molestándola, al punto de que siente miedo publicar dónde está para que el locazo no vuelva a aparecer.

Ramos aseguró que no es la primera vez que sufre acoso pero que hasta ahora no habían sido tan difíciles.

El día del cumple de Karina, el pasado 14 de julio, el joven se apareció en el cumpleaños por lo que tuvo que llamar a la policía. El extraño dijo que Ramos lo había invitado, a pesar de eso, el hombre no quería irse.

“Hace tres meses empecé a sentir miedo por el tipo de mensajes que recibía y dije que ya esto debería de saberlo alguien más, porque si a mí me pasa algo, más personas deberían saberlo”, agregó.

Kary motiva a todas las personas que vivan situaciones así que no piensen en denunciar porque el acoso es algo que no se debe tomar a la ligera.