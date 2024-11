Karina Ramos habla de Elena Hidalgo y sus posibilidades en Miss Universo

Para Karina Ramos, Elena Hidalgo se ha hecho muy fuerte. Instagram.

A pesar de que su paso por Miss Universo fue hace ya diez largos, sin duda que Karina Ramos es toda una referencia a la hora de hablar del concurso de belleza más famoso del mundo.

Como en la mayoría ocasiones desde que participó en el 2014, Kary tuvo mucho que ver en la preparación de la tica Elena Hidalgo, quien representa y dirá el nombre de nuestro país en la Arena CDMX este sábado 16 de noviembre.

A Ramos no las encontramos en los pasillos del hotel Intercontinental Presidente en Ciudad de México, donde estuvo en compañía de la también reina de belleza y exparticipante de Miss Costa Rica, Catalina Murillo, quien está en la tierra del tequila precisamente para prepararse con Kary para el Reina Hispanoamericana y de paso para agarrar bolados y empaparse de todo lo que se vive en el Miss Universo, escenario al que espera llegar en algún momento.

Kary nos habló de Elena Hidalgo y las posibilidades que le ve de poder destacar en medio de tanta belleza mundial.

-¿Qué siente estar a las puertas de un nuevo Miss Universo?

Es muy emocionante, al menos para mí que he tenido la oportunidad de ir a otros Miss Universos después del mío, me ilusiona como si estuviera compitiendo porque uno nunca sabe qué va a pasar, el resultado puede ser una completa sorpresa o alguien que vos esperás.

Este año conozco a dos de las chicas, a miss Aruba y a Elena (Hidalgo), que le pude ayudar rumbo al Miss Universe Costa Rica y me siento muy identificada porque quiero que a las dos les vaya bien.

-¿Cómo ha visto a Elena?

Superfuerte, ha evolucionado mucho desde que ella ganó. Los estilistas y diseñadores le han ayudado mucho y siento que hemos tenido una representación diferente a otros años, no voy a decir si mejor o peor porque han pasado muchas cosas que ninguna otra miss Costa Rica había vivido, pero me emociona, la veo más linda, más segura y le deseo lo mejor.

-Usted que vive en México, ¿cómo ha sentido el ambiente de Miss Universo?

He tenido la oportunidad de venir un par de veces al hotel sede a cenar con directores de otros países, porque he hecho muchos amigos y es una locura, habrá que ver los días de la final a ver si la gente sale con las banderas a apoyarlos.

-¿Qué siente usted que siempre la busquen para que prepare modelos para el Miss Universo y otros concursos?

Me gusta que he seguido aprendiendo, aunque yo ya no compito hace diez años, pero me he esforzado por aprender cómo funcionan los certámenes porque hay muchas chicas que me buscan y yo no les puedo enseñar lo que hacía hace una década, sino lo que se hace ahora.

Sigo ligada a esto, no para competir, nunca más, pero sí me ilusiona porque como que vuelvo a vivir el sueño con cada chica en los certámenes, es como si fuera la mamá gallina con los pollitos, tengo un montón de hijas que tengo que estar alentando, apoyando y consolando porque la gente cree que es solo verse bellas, pero para mí lo más difícil es la parte emocional que esa es que te puede jugar en contra porque cuando tenés la mente estresada, agitada o tensa hay muchas decisiones que no vas a tomar bien, yo trabajé mucho en eso y creo que esa es la parte más importante en cualquier competencia.

Karina Ramos es una referencia para las chicas que aspiran a ser miss.

-¿Cómo son estos días para las chicas antes del Miss Universo?

Creo que uno está tan cansado, el agotamiento es máximo porque los ensayos son todo el día, además tenés cenas, eventos y otras actividades. Es cansado, pero las chicas que soportan hasta el final, demuestran que están listas para ser Miss Universo, esa es la parte más importante, hay que mantenerse fuerte, que no te bajoneen comentarios en redes u otras cosas que pasen.

-¿Qué se le puede decir a Elena para hacerla sentir fuerte a pesar de que pareciera que parte del pueblo tico no se ha volcado completamente a apoyarla?

Yo siento que Elena ha recibido un apoyo que no vio venir porque ella no viene del mundo de los certámenes de belleza y hay gran cantidad de gente que le dice cosas lindas, que la apoya y la sigue, eso marca un antes y un después en la vida. Entonces, esto se trata de disfrutarlo, de soportar el cansancio y de vivirlo al máximo.

-¿Con el ojo de experta, a quién ve favorita para ganar?

Me gusta mucho Dinamarca, que es la favorita de muchos, Venezuela y Puerto Rico también, hay varias que son muy lindas y llaman la atención, será una sorpresa la que gane.