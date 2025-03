Karina Ramos hace una confesión sobre el Miss Universo que le ha generado muchas críticas

Karina Ramos tenía muy claro desde siempre qué era lo que quería ser de grande y no era ganar una corona. (Cortesía/Cortesía)

Karina Ramos reconoció cuál era su principal objetivo de asistir a un Miss Universo y no era precisamente el ganar la corona.

La modelo estuvo de invitada en un pódcast en donde habló de este tema y dijo que en ese momento (2014) no le importaba si ganaba o no clasificaba porque su deseo era otro.

Sin embargo, aclaró que desde niña siempre quiso estar el certamen de belleza más importante del mundo porque sabía que por medio de este podía alcanzar su sueño.

Karina Ramos ganó el Miss Costa Rica 2014 y eso la llevó a participar al Miss Universo de ese año quedando fuera del top 10. (Gaston De Cardenas)

Y es que la guapa, contó que su sueño real siempre ha sido “estar en televisión” y dichos certámenes, tanto el Miss Costa Rica como el Miss Universo, le ayudarían a cumplirlo.

Ese extracto de la entrevista ha generado que muchos le tiren en redes sociales, señalándola de que simplemente fue otra más que nada más fue a “hacer acto de presencia”.

“No me vengas a decir que no te importaba no clasificar, eso debe ser mentira”, dice otro de los comentarios que pusieron en el clic.

Esto hizo que la hoy presentadora de televisión también reaccionara y aclarara que sí le dolió no quedar entre las 10 finalistas de ese año, pero que aún así después de eso su carrera en tele despegó.

Karina Ramos confesó su principal objetivo de ir a un Miss Universo

“Obvio me dolió no clasificar porque lo di todo y más, pero mi objetivo siempre fue más allá de la corona y un certamen, quería abrirme puertas”.

“Tu valor o éxito no se mide por una corona o una clasificación o un título. Mi carrera despegó después de no clasificar en Miss Universo porque aprendí que mi brillo no depende de un certamen de belleza ni de la opinión de los que hablan de más, sino de mi talento y disciplina”, publicó en sus redes.

Ramos también dejó en claro que ella ha sido la única reina de Costa Rica que hizo una gira de medios en México y Miami tras ganar el certamen que producía Teletica, para darse a conocer más y que también contrató a una de las mejores preparadoras de Puerto Rico para ir con todo al Miss Universo.

Karina Ramos salió a aclarar que sí le dolió no ganar el Miss Universo, pero que ese no era su objetivo principal. (redes/Instagram)

“Solo quienes me conocen de verdad saben cuales han sido mis objetivos desde el inicio de mi carrera. Una vez que gané el certamen nacional me esforcé en todos los sentidos posibles para hacer el mejor papel que pudiera”, señaló.

Desde entonces, Karina logró concretar su carrera como presentadora de televisión y ha estado en programas en Costa Rica y México, donde actualmente vive.